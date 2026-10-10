Zo verhoudt Dragon's Dogma 2 op Switch 2 zich tot de PS5-versie

Heb jij Dragon's Dogma 2 nog niet in huis, maar kriebelt het om de game wellicht op Nintendo Switch 2 te spelen? Bekijk dan nu onderstaande vergelijkingsvideo waarin verschillende momenten uit de game op diverse consoles en modi worden vergeleken.

Hoewel de Nintendo Switch 2 over minder krachtige hardware beschikt, lijkt Capcom over een soort magie te beschikken om zijn games fantastisch te laten draaien op de hybride console van Nintendo. Zo blijkt maar weer uit onderstaande video, waarin we beelden van Dragon's Dogma 2 in zowel handheld- als dockedmodus zien op Nintendo Switch 2. Deze gameplaybeelden moeten uiteraard ergens mee vergeleken worden. In dit geval gebeurt dat met de base PlayStation 5 in Performance Mode.

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Heb jij Dragon's Dogma 2 al gespeeld? Of overtuigt bovenstaande video je wellicht om de game voor Nintendo Switch 2 in huis te halen? Laat het weten in de comments! Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.