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Zo verhoudt Dragon's Dogma 2 op Switch 2 zich tot de PS5-versie

Door Rudy Wijnberg
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Heb jij Dragon's Dogma 2 nog niet in huis, maar kriebelt het om de game wellicht op Nintendo Switch 2 te spelen? Bekijk dan nu onderstaande vergelijkingsvideo waarin verschillende momenten uit de game op diverse consoles en modi worden vergeleken.

Hoewel de Nintendo Switch 2 over minder krachtige hardware beschikt, lijkt Capcom over een soort magie te beschikken om zijn games fantastisch te laten draaien op de hybride console van Nintendo. Zo blijkt maar weer uit onderstaande video, waarin we beelden van Dragon's Dogma 2 in zowel handheld- als dockedmodus zien op Nintendo Switch 2. Deze gameplaybeelden moeten uiteraard ergens mee vergeleken worden. In dit geval gebeurt dat met de base PlayStation 5 in Performance Mode.

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Heb jij Dragon's Dogma 2 al gespeeld? Of overtuigt bovenstaande video je wellicht om de game voor Nintendo Switch 2 in huis te halen? Laat het weten in de comments! Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: ElAnalistaDeBits
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2763 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

22 maart 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Topspin
Topspin
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Dat ziet er goed uit. Heb de game nog nooit gespeeld, maar ziet er vet uit!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Had echt niet verwacht dat Capcom het ook met deze game voor elkaar zou gaan krijgen. Ik twijfel nog wel over een aankoop.

Er zijn en komen zoveel games en dit is ook weer een game die veel tijd kost.

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
5 uur geleden

Dank aan Kevin voor de tip

0
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