Zo verhoudt Dragon's Dogma 2 op Switch 2 zich tot de PS5-versie
Heb jij Dragon's Dogma 2 nog niet in huis, maar kriebelt het om de game wellicht op Nintendo Switch 2 te spelen? Bekijk dan nu onderstaande vergelijkingsvideo waarin verschillende momenten uit de game op diverse consoles en modi worden vergeleken.
Hoewel de Nintendo Switch 2 over minder krachtige hardware beschikt, lijkt Capcom over een soort magie te beschikken om zijn games fantastisch te laten draaien op de hybride console van Nintendo. Zo blijkt maar weer uit onderstaande video, waarin we beelden van Dragon's Dogma 2 in zowel handheld- als dockedmodus zien op Nintendo Switch 2. Deze gameplaybeelden moeten uiteraard ergens mee vergeleken worden. In dit geval gebeurt dat met de base PlayStation 5 in Performance Mode.
Heb jij Dragon's Dogma 2 al gespeeld? Of overtuigt bovenstaande video je wellicht om de game voor Nintendo Switch 2 in huis te halen? Laat het weten in de comments! Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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