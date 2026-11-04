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Delicious in Dungeon × Dragon's Dogma 2: Dark Arisen vandaag beschikbaar

Door Bram Noteboom
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De samenwerking tussen de anime-serie Delicious in Dungeon en Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is vandaag beschikbaar. Dit is wat je kan verwachten van de cross-over.

Een perfecte match? Nou, ze delen in ieder geval veel overeenkomsten. In beide ervaringen, de een net iets interactiever dan de ander, baan je je een weg door een fantasiewereld en je komt in diverse kerkers terecht. Zowel in Delicious in Dungeon als Dragon's Dogma 2: Dark Arisen moet je uiteindelijk de confrontatie aangaan met de grote rode draak, al kun je in de speelbare RPG nu rekenen op bijstand van de personages Laios en Marcille. Ze worden namelijk gratis naar de game gebracht als Pawns voor in je party en de outfits worden ook beschikbaar gemaakt.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5803 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

22 maart 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar zeroday
zeroday
lvl2 Journey Awaits!
6 uur geleden bewerkt

Leuke serie, en crossover. De serie zou best een eigen game kunnen hebben. Dragon's Dogma 2 is niet de beste game helaas.

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