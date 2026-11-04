Delicious in Dungeon × Dragon's Dogma 2: Dark Arisen vandaag beschikbaar

De samenwerking tussen de anime-serie Delicious in Dungeon en Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is vandaag beschikbaar. Dit is wat je kan verwachten van de cross-over.

Een perfecte match? Nou, ze delen in ieder geval veel overeenkomsten. In beide ervaringen, de een net iets interactiever dan de ander, baan je je een weg door een fantasiewereld en je komt in diverse kerkers terecht. Zowel in Delicious in Dungeon als Dragon's Dogma 2: Dark Arisen moet je uiteindelijk de confrontatie aangaan met de grote rode draak, al kun je in de speelbare RPG nu rekenen op bijstand van de personages Laios en Marcille. Ze worden namelijk gratis naar de game gebracht als Pawns voor in je party en de outfits worden ook beschikbaar gemaakt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.