Samson-ontwikkelaar Liquid Swords is failliet verklaard
Liquid Swords, de ontwikkelaar achter de matig ontvangen actiegame Samson, is noodgedwongen de deuren te sluiten. Dit laat de Zweedse website Breakit weten middels een publicatie.
De studio van Christofer Sundberg heeft al maandenlang de werknemers niet betaald. Het personeelsbestand, dat ongeveer bestaat uit dertig medewerkers, komt nu in aanmerking voor ondersteuning vanuit de overheid. In het rapport wordt verder ook vermeld dat de curator hoopt een koper te vinden, om zo nog een deel van de kosten te dekken, maar dat dit het einde is van Liquid Swords, is zo goed als bevestigd. De studio bracht één game uit: Samson. Hoewel een hoop spelers hoopten op een kleinschaligere 'GTA-achtige' ervaring, wist de game nooit te leveren wegens schurende designkeuzes en vele bugs die op launch het momentum om zeep hielpen.
Samson is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S, al is de vraag voor hoe lang.
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