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Samson-ontwikkelaar Liquid Swords is failliet verklaard

Door Bram Noteboom
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Liquid Swords, de ontwikkelaar achter de matig ontvangen actiegame Samson, is noodgedwongen de deuren te sluiten. Dit laat de Zweedse website Breakit weten middels een publicatie.

De studio van Christofer Sundberg heeft al maandenlang de werknemers niet betaald. Het personeelsbestand, dat ongeveer bestaat uit dertig medewerkers, komt nu in aanmerking voor ondersteuning vanuit de overheid. In het rapport wordt verder ook vermeld dat de curator hoopt een koper te vinden, om zo nog een deel van de kosten te dekken, maar dat dit het einde is van Liquid Swords, is zo goed als bevestigd. De studio bracht één game uit: Samson. Hoewel een hoop spelers hoopten op een kleinschaligere 'GTA-achtige' ervaring, wist de game nooit te leveren wegens schurende designkeuzes en vele bugs die op launch het momentum om zeep hielpen.

Samson PS5 Xbox

Samson is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S, al is de vraag voor hoe lang.

Bron: Breakit
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5703 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Samson
Samson

Ontwikkelaar

Liquid Swords

Uitgever

Liquid Swords

Release

8 april 2026
PS5 XBS

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Amai hopelijk vinden de burgemeester, Octaaf, Gert, Bobientje, Marleneke, Mevrouw Praline en Albeer snel een nieuwe job.

4
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Dat kan ook niet anders na het maken van zulke bagger

0
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