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Steam pakt frustratie rond achievements aan met prestatiesets

Door Rudy Wijnberg
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Wil jij een game altijd voor de volle 100% voltooien, maar gooien DLC en expansions continu roet in het eten? Check dan even de introductie van de Steam-prestatiesets, een functionaliteit die het completionproces moet stroomlijnen.

Steam heeft vandaag de bèta voor Steam-prestatiesets vrijgegeven. Deze visuele aanpassingen verschaffen ontwikkelaars de mogelijkheid om bepaalde prestaties, of achievements in het Engels, te clusteren. Hierdoor kunnen spelers toewerken naar bepaalde doelstellingen zoals het voltooien van de singleplayer, de multiplayer of prestaties uitsplitsen op basis van additionele content. Daarnaast beschermt deze functionaliteit de completionstatus, zelfs wanneer er nieuwe achievements worden toegevoegd.

Steam Prestaties

De nieuwe functionaliteit geeft ontwikkelaars ook de mogelijkheid om seizoensgebonden prestaties te introduceren. Hierdoor verdwijnen tijdsgebonden prestaties uit de overzichten van spelers die later pas een game beginnen te spelen. Tevens kunnen er nieuwe prestaties worden geïntroduceerd bij de start van een nieuw seizoen. Spelers die de tijdsgebonden prestaties hebben behaald, behouden de status. Dit terwijl de verlopen achievements worden gearchiveerd waardoor nieuwe- of terugkerende spelers niet op onhaalbare achievements stuiten.

Dit alles komt tezamen op een gloednieuwe prestatiepagina die meer inzicht moet geven in de voortgang van een bepaalde game. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe ver je momenteel bent met een bepaalde prestatie, welke er al behaald zijn en welke je nog te gaan hebt. Ben je een beetje competitief, dan is het eveneens mogelijk om jouw prestaties te vergelijken met tot drie vrienden.

Momenteel bevindt deze functie zich enkel in de bèta van de Steam-client. Deze client vereist een aanmelding. Mocht je dat willen, dan lees je hier hoe je je moet aanmelden voor de bètaversie van de Steam-client. Vooralsnog wordt deze functionaliteit door een handjevol games ondersteund, waaronder Call of Duty: Modern Warfare 4, Forza Horizon 5 en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Bron: Steam
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2792 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
47 minuten geleden

Klinkt als een goede aanpassing. Als ik een game een beetje leuk vind, ga ik wel vaak voor alle achievements. Maar alle speedrun en multiplayer achievements negeer ik dan wel meestal. Nieuwe achievements die worden toegevoegd nadat ik al lang klaar ben met een game vind ik ook wel irritant.
Het lijkt me alleen niet dat devs dit nu voor allemaal oude games gaan aanpassen.

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