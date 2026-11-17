De volgende grote update voor The Blood of Dawnwalker dient zich aan. Update 1.2 brengt New Game+ naar de actie-RPG en zorgt daarmee voor het nodige infuus aan herspeelbaarheid.

Zodra je het epiloog van The Blood of Dawnwalker hebt afgerond, krijg je de optie om New Game+ te betreden. Je level, vaardigheden en items neem je mee naar deze verse playthrough. De gear wordt op een speciale manier naar hogere niveau's getild; wat ook te zien valt in de UI van de role-playing game. Verder laat Rebel Wolves weten dat de wereld in New Game+ een gezamenlijke moeilijkheidsgraad kent, aangezien alles op gelijke hoogte is geschaald. Spelers krijgen tot slot de mogelijkheid om door te grinden tot level 100, zodat je de hernieuwde uitdagingen met overweldigend gemak kan overwinnen.

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The Blood of Dawnwalker is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.