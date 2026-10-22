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The Blood of Dawnwalker krijgt 1.100 verbeteringen in update 1.1

Door Rudy Wijnberg
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The Blood of Dawnwalker-update 1.1 is nu te downloaden. Deze omvangrijke update geeft spelers de mogelijkheid om onder andere dieren te aaien. Dat is echter niet alles. De game is namelijk ook voorzien van een makkelijkere moeilijkheidsgraad, settings voor de ondertiteling en meer.

In onderstaande trailer licht Rebel Wolves een aantal verbeteringen van de update uit. Zo is de combat sterk aangepast, zijn er ruim 1.100 fixes en verbeteringen doorgevoerd, kunnen we items voor de verkoopprijs terugkopen van vendors en is de traversal flink onder handen genomen. Een welkom aanvulling komt in de vorm van de 'Draught of Mind Rebirth', waarmee we vaardigheidspunten kunnen herinrichten zodat je niet vastzit aan een bepaalde build. De volledige lijst met patchnotes is te lang om hier te noteren. Dus check vooral even de link in de bron om te kijken voor een volledig overzicht.

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The Blood of Dawnwalker is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Rebel Wolves
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2817 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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