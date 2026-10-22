The Blood of Dawnwalker krijgt 1.100 verbeteringen in update 1.1

The Blood of Dawnwalker-update 1.1 is nu te downloaden. Deze omvangrijke update geeft spelers de mogelijkheid om onder andere dieren te aaien. Dat is echter niet alles. De game is namelijk ook voorzien van een makkelijkere moeilijkheidsgraad, settings voor de ondertiteling en meer.

In onderstaande trailer licht Rebel Wolves een aantal verbeteringen van de update uit. Zo is de combat sterk aangepast, zijn er ruim 1.100 fixes en verbeteringen doorgevoerd, kunnen we items voor de verkoopprijs terugkopen van vendors en is de traversal flink onder handen genomen. Een welkom aanvulling komt in de vorm van de 'Draught of Mind Rebirth', waarmee we vaardigheidspunten kunnen herinrichten zodat je niet vastzit aan een bepaalde build. De volledige lijst met patchnotes is te lang om hier te noteren. Dus check vooral even de link in de bron om te kijken voor een volledig overzicht.

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The Blood of Dawnwalker is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.