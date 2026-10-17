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The Blood of Dawnwalker Update 1.1 zorgt voor respecs en aaibare dieren

Door Bram Noteboom
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The Blood of Dawnwalker Update 1.1 zorgt voor nieuwe mogelijkheden in het bouwen van je personage en biedt meer dan 1100 fixes. Hieronder lees je de belangrijke toevoegingen en wijzingen.

De bloedstollende RPG van Rebel Wolves weet een hoop los te maken, maar ze zijn nog lang niet klaar met het verfijnen van de spelerservaring. De grootste toevoeging draagt de naam 'Draught of Mind Rebirth'. Middels dit systeem kunnen spelers hun huidige vaardigheden 'vergeten' en dezelfde hoeveelheid tijd die ze hiermee verloren zijn geraakt, investeren in andere skills. Het is dus in principe een respec-systeem, zodat spelers een andere speelstijl kunnen uitproberen. Verder worden honden en katten aaibaar, wordt er een nieuwe verhalende gamemodus toegevoegd met extra assistentie in de combat en krijgen spelers de opties om alle ondertiteling groter te maken. Rebel Wolves claimt verder de combat, camera, FrameGen en meer te hebben verbeterd met subtiele aanpassingen.

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The Blood of Dawnwalker is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Rebel Wolves
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5703 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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