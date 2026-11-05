The Legend of Zelda: Ocarina of Time is uit, check nu de launch trailer

We hebben er slechts enkele maanden op hoeven wachten, maar voor velen zal het hebben aangevoeld als jaren. Maar nu is de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time dan toch echt gelanceerd en dat wordt gevierd met een speciale launch trailer.

Hoewel de kans groot is dat je dit bericht niet lees en dus ook deze onderstaande trailer niet bekijkt omdat je zelf vuistdiep in The Legend of Zelda: Ocarina of Time zit, kunnen we het toch niet laten om de launch trailer even met je te delen. Hyrule heeft de deuren opnieuw geopend en om dat te vieren heeft Nintendo de launch trailer gedeeld. In deze trailer is onder andere te zien dat diverse media erg lovend zijn over deze hervertelling. Ook ondergetekende mocht al even door Hyrule banjeren. Mijn bevindingen lees je terug in onze review van The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake is vanaf nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2 voor een adviesprijs van 69,99 euro.