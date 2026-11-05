The Legend of Zelda: Ocarina of Time is uit, check nu de launch trailer
We hebben er slechts enkele maanden op hoeven wachten, maar voor velen zal het hebben aangevoeld als jaren. Maar nu is de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time dan toch echt gelanceerd en dat wordt gevierd met een speciale launch trailer.
Hoewel de kans groot is dat je dit bericht niet lees en dus ook deze onderstaande trailer niet bekijkt omdat je zelf vuistdiep in The Legend of Zelda: Ocarina of Time zit, kunnen we het toch niet laten om de launch trailer even met je te delen. Hyrule heeft de deuren opnieuw geopend en om dat te vieren heeft Nintendo de launch trailer gedeeld. In deze trailer is onder andere te zien dat diverse media erg lovend zijn over deze hervertelling. Ook ondergetekende mocht al even door Hyrule banjeren. Mijn bevindingen lees je terug in onze review van The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake is vanaf nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2 voor een adviesprijs van 69,99 euro.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Heerlijk eerste dagje gehad met de Ocarina of Time remake. De grafische details zijn bewonderenswaardig mooi gedaan. Knappe grafische stijl ook.
De game bestuurt ook lekker soepel en Link ziet er echt uit als een schattig menneke 😃.
Mooi avontuur nog voor de boeg.
Mooi dat ze deze klassieker voorzien hebben van een remake. Generatie van nu kan zo ook op een niet verouderde manier kennis maken met de oude 3d zelda formule.
Ik ben net dungeon nummer 2 erop zitten. Ga stoppen want ik wil niet té snel door de game heen gaan. Morgen weer verder met Link, op naar de Zora’s ;)
Nintendo heeft weer een meesterwerkje afgeleverd. BOTW/TOTK waren mooi, maar dit slaat alles!
Nou heb de eerste dungeon erop zitten, maar wat een prachtige game is dit zeg. Kokiri-forest alleen al met alle weelde, de muziek, de vallende bladeren en de kabbelende watertjes. Wat mooi wat mooi. Game speelt heerlijk soepel maar blijft toch authentiek.
Ik moet wat wennen aan links nieuwe schreeuwtjes, maar kijk mijn ogen echt uit in deze game. Wat een prachtig grafisch design, wat een lekker sfeertje en wat een warm deken van nostalgie. Link die z'n armpjes voor zijn gezicht doet als hij door hogere planten loopt, met een dooie kop naar Mido staart wanneer hij hem weer eens of loopt te zeiken, de fog die op je bewegingen reageert = lekker die details!
Tijden niet zo enthousiast geweest over een titel.
Game kwam netjes vandaag hier binnen, alleen morgen gaat die pas gespeeld worden.
‘Moest’ van mezelf eerst de extra content in Yoshi Mysterious Book uitspelen. Maar heerlijk weekend nu in het vooruitzicht met deze game!
Heb de game nu een uurtje gespeeld. Wat een genot zeg! Heb er als kind weinig van meegekregen, maar nu door die wereld heen lopen, met de geweldige muziek op de achtergrond en super vette graphics.. Ik vind het al enorm vet, dus dan moet het toch voor menig fans echt overweldigend vet zijn, haha!
Ik kom er nu pas achter dat de map van de wereld op de achterkant van de coverprint staat. Heel netjes gedaan zeg.
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