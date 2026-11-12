WARDOGS Season 03 barst vandaag los
Het derde seizoen van de multiplayer-FPS WARDOGS staat alweer klaar. Check hier de nieuwe gameplaytrailer.
Terwijl Season 02 van WARDOGS zich afspeelde in oktober, is het op vrij rappe wijze tijd voor Season 03. De nieuwe map Sabatulo staat centraal. Dit is het eerste stedelijke slagveld in de first-person shooter, vol met smalle straatjes, flatgebouwen en andere bouwwerken om te vernietigen. Daarnaast strijden spelers om de controle van belangrijke locaties, zoals het centrale ziekenhuis, het uitgebreide zwembad, de elektriciteitscentrale en de rivieroever.
Verder introduceert Season 03 een nieuwe gamemodus, genaamd Limited Mode. De gear die bij de verkopers te koop zijn, zijn beperkt tot wat je doorgaans in het begin tot halverwege een potje treft. Hierdoor worden krachtige end-game items achterwege gelaten voor een 'small out warfare' gevoel. Tot slot kunnen spelers gebruik maken van Multi-Track Unlocks, gaat de balans van de game op de schop en meer. De volledige patch notes zijn via de bronvermelding te bestuderen.
WARDOGS is nu beschikbaar voor de pc via Steam Early Access.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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