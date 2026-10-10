Season 02 van multiplayer-FPS WARDOGS verschijnt in oktober

Ontwikkelaar BULKHEAD laat via een video-update veel nieuwe informatie los over Season 02 van de multiplayer-FPS WARDOGS. Spelers hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten, voordat ze met de kersverse content aan de slag mogen.

Na een vliegende start is het alweer tijd voor het tweede seizoen van WARDOGS. Met meer dan twee miljoen verkochte eenheden en bijna 65,000 spelersrecensies, die momenteel hangen op 79 procent positief, is de first-person shooter van BULKHEAD ongetwijfeld al een succes te noemen, al is men nog lang niet klaar met de ontwikkeling ervan. Vier nieuwe geweren worden toegevoegd aan de game in Season 02: de CX-SPR Assault Rifle, de M14 DMR, de PP-19 Bizon SMG en de Evo-3 Ultra LMG. Daarnaast worden er nieuwe voertuigen beschikbaar gesteld, namelijk de Wolf-110, de T-72B3 main battle tank en de Flakpanzer Gepard anti-air vehicle.

Verder worden er nieuwe weersystemen aan de FPS toegevoegd, waardoor spelers nu te maken krijgen met een alsmaar veranderend slagveld. Het weer heeft namelijk effect op je zichtbaarheid, op het geluiddesign en nog veel meer. Ook is men aan het werk geweest met de zogeheten 'Experimental Wager Vendor'-feature. Dit is een nieuw systeem waarmee spelers hun in-game geld kunnen inzetten op hun eigen prestaties. Spelers kunnen doelen kiezen met aanvullende voorwaarden om de potentiële uitbetalingen te verhogen, waardoor er een nieuwe, optionele dynamiek van risico en beloning met hoge inzet aan de gameplay wordt toegevoegd.

Maar naast nieuwe content is Season 02 van WARDOGS ook een goed moment om te kijken: hoe nu verder? Verwacht naast de nieuwe content een hoop bug fixes en revisies, zoals de overhaul van diverse kern gameplay-systemen en de balans van de combat gaat ook op de schop, zodat de specifieke classes binnen de game beter kenbaar worden gemaakt. Joe Brammer, CEO van BULKHEAD, had het volgende te zeggen:

We've learned a huge amount from watching people play WARDOGS since launch. Season 02 gives players more weapons, vehicles and ways to play, but just as importantly, we've been working through the feedback and making changes to the systems that matter every match. Early Access is about continuing to build the game with our community, and this is the first major step in that process. Joe Brammer

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WARDOGS is nu beschikbaar voor de pc via Steam Early Access. Season 02 gaat van start op 15 oktober 2026.