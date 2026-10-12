Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

World of Warcraft: Forever krijgt updates voor verouderde classes

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

In een interview met TechRadar geeft het World of Warcraft: Forever-team aan dat het de game authentiek wil laten aanvoelen, maar dat het niet bang is om bepaalde classes te voorzien van de nodige aandacht. Deze wijzigingen moeten de toegankelijke natuur van de Vanilla-ervaring behouden, maar tegelijkertijd bepaalde verouderde classes meer diepgang geven.

Blizzard is voornemens om World of Warcraft: Forever te voorzien van een 'Classic Plus'-behandeling. De game werd afgelopen maand aangekondigd en dat heeft gezorgd voor flink wat hype. Deze nieuwe vanilla-ervaring moet spelers voorzien van een wereld die toegankelijk is en blijft, maar moet er tegelijkertijd ook voor zorgen dat de game jaren, zo niet tientallen jaren, kan blijven bestaan. Dat doet Blizzard door verouderde classes van de nodige updates te voorzien, zonder al te veel af te wijken van wat al bestaat.

World of Warcraft Forever Classes

Daarbij blijft het dual-specialisatiesysteem intact. Spelers kunnen vanaf level 40 nog altijd 'Dual Specialization' vrijspelen, maar Blizzard heeft vooralsnog geen plannen om dit aan te passen. Daarbij is het in de bèta mogelijk om relatief goedkoop een respec door te voeren, maar in de daadwerkelijke release wordt dat wat conservatiever ingestoken. Zo wordt aangegeven dat het gekozen pad voor specialization gewicht moet hebben. Of dat ook zo blijft, moet nog blijken. Blizzard is namelijk voornemens om tijdens de eerste zes maanden de nodige balancing door te voeren.

World of Warcraft: Forever lanceert op 4 november 2026 voor pc.

Bron: Techradar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2775 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Activision | Blizzard

Release

4 november 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

Ik ben benieuwd, maar ik was al niet echt fan van Classic. Laatst nog een maandje retail geprobeerd nadat ik jaren niet gespeeld had, maar daar ik kon ook niet echt meer inkomen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord