World of Warcraft: Forever krijgt updates voor verouderde classes
In een interview met TechRadar geeft het World of Warcraft: Forever-team aan dat het de game authentiek wil laten aanvoelen, maar dat het niet bang is om bepaalde classes te voorzien van de nodige aandacht. Deze wijzigingen moeten de toegankelijke natuur van de Vanilla-ervaring behouden, maar tegelijkertijd bepaalde verouderde classes meer diepgang geven.
Blizzard is voornemens om World of Warcraft: Forever te voorzien van een 'Classic Plus'-behandeling. De game werd afgelopen maand aangekondigd en dat heeft gezorgd voor flink wat hype. Deze nieuwe vanilla-ervaring moet spelers voorzien van een wereld die toegankelijk is en blijft, maar moet er tegelijkertijd ook voor zorgen dat de game jaren, zo niet tientallen jaren, kan blijven bestaan. Dat doet Blizzard door verouderde classes van de nodige updates te voorzien, zonder al te veel af te wijken van wat al bestaat.
Daarbij blijft het dual-specialisatiesysteem intact. Spelers kunnen vanaf level 40 nog altijd 'Dual Specialization' vrijspelen, maar Blizzard heeft vooralsnog geen plannen om dit aan te passen. Daarbij is het in de bèta mogelijk om relatief goedkoop een respec door te voeren, maar in de daadwerkelijke release wordt dat wat conservatiever ingestoken. Zo wordt aangegeven dat het gekozen pad voor specialization gewicht moet hebben. Of dat ook zo blijft, moet nog blijken. Blizzard is namelijk voornemens om tijdens de eerste zes maanden de nodige balancing door te voeren.
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