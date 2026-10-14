Chapter 1 van Hytale is nu beschikbaar
Eerder deze week kreeg Hytale (overigens nog steeds in 'Early Access') een grote contentupdate in de vorm van 'Chapter 1: Out of the Breach'. Tijd om te bouwen, op ontdekking te gaan en te vechten!
Centraal in de update staat de Goblin Breach, een portaal dat je teleporteert naar één of ander instabiel gebied waar je grondstoffen moet verzamelen voordat de Void je er uiteindelijk terug uit knikkert. Daarnaast is er ook een nieuwe bioom, Guttering Hollows, die klaar staat om verkend te worden. Hier vind je ook de Gobliterator, een uitdagende eindbaas die veel duwtjes zal nodig hebben als je hem wilt omvergooien.
Ook het gevechtssysteem krijgt een uitbreiding. Dankzij nieuwe Runestones kan je je personage uitrusten met speciale vaardigheden, waaronder vuurballen en krachtige grondaanvallen. Ten slotte zijn er ook twee nieuwe minigames om te spelen (als je even wilt ontspannen na al je avonturen): Prop Hunt en Shuffle Jam. Hoe dat er allemaal uitziet? Dat zie je in de onderstaande trailer:
Hytale Chapter 1 is nu te spelen op pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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