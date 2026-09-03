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Digimon Story Time Stranger krijgt A Hero's Eternal Legacy uitbreiding

Door Patrick Lamers
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Voor Digimon liefhebbers heeft PlayStation vandaag goed nieuws, wat tijdens de PlayStation State of Play is er een nieuwe uitbreiding aangekondigd. A Hero's Eternal Legacy komt naar Digimon Story Time Stranger.

Met een nieuwe trailer is er een uitbreiding aangekondigd voor Digimon Story Time Stranger. Het avontuur gaat volgend jaar verder met A Hero's Eternal Legacy. De avonturen van deze expansie spelen zich drie jaar na de gebeurtenissen van Digimon Story Time Stranger af. Iliad krijgt met deze uitbreiding ruim vijftig extra Digimon.

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De A Hero's Eternal Legacy uitbreiding verschijnt ergens in 2027 voor Digimon Story Time Stranger.

Bron: PlayStation
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2986 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Digimon Story Time Stranger
Digimon Story Time Stranger

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Media. Vision Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 oktober 2025
NS2

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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