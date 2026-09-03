Digimon Story Time Stranger krijgt A Hero's Eternal Legacy uitbreiding
Voor Digimon liefhebbers heeft PlayStation vandaag goed nieuws, wat tijdens de PlayStation State of Play is er een nieuwe uitbreiding aangekondigd. A Hero's Eternal Legacy komt naar Digimon Story Time Stranger.
Met een nieuwe trailer is er een uitbreiding aangekondigd voor Digimon Story Time Stranger. Het avontuur gaat volgend jaar verder met A Hero's Eternal Legacy. De avonturen van deze expansie spelen zich drie jaar na de gebeurtenissen van Digimon Story Time Stranger af. Iliad krijgt met deze uitbreiding ruim vijftig extra Digimon.
De A Hero's Eternal Legacy uitbreiding verschijnt ergens in 2027 voor Digimon Story Time Stranger.
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