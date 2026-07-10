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Digimon Story: Time Stranger viert Nintendo-release met trailer

Door Wim Odekerken

Vorig jaar verscheen Digimon Story: Time Stranger, het langverwachte vervolg op de twee Cyber Sleuth-games uit de stallen van Media.Vision. Fans zijn te spreken over de game, alleen moesten Nintendo-platformen het tot op heden zonder deze game doen.

Daar is nu verandering in gekomen. Neem Digimon Story: Time Stranger overal met je mee naartoe op Nintendo Switch én Switch 2. De bijbehorende launch trailer laat een jongeman zien die op pad gaat met zijn Switch en daarbij gevolgd wordt door wat Digimon. De live action beelden worden vervolgens aangevuld met wat gameplay en diverse mooie ingame-shots.

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DIgimon Story: Time Stranger is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Bandai Namco
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 134 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Digimon Story Time Stranger
Digimon Story Time Stranger

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Media. Vision Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 oktober 2025
NS2

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Net aangeschaft ben benieuwd.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Deze pak ik later nog wel een keer mee uit de budgetbak. Het lijkt me best een toffe game!

0
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