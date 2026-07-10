Digimon Story: Time Stranger viert Nintendo-release met trailer

Vorig jaar verscheen Digimon Story: Time Stranger, het langverwachte vervolg op de twee Cyber Sleuth-games uit de stallen van Media.Vision. Fans zijn te spreken over de game, alleen moesten Nintendo-platformen het tot op heden zonder deze game doen.

Daar is nu verandering in gekomen. Neem Digimon Story: Time Stranger overal met je mee naartoe op Nintendo Switch én Switch 2. De bijbehorende launch trailer laat een jongeman zien die op pad gaat met zijn Switch en daarbij gevolgd wordt door wat Digimon. De live action beelden worden vervolgens aangevuld met wat gameplay en diverse mooie ingame-shots.

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DIgimon Story: Time Stranger is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.