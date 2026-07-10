Digimon Story: Time Stranger viert Nintendo-release met trailer
Vorig jaar verscheen Digimon Story: Time Stranger, het langverwachte vervolg op de twee Cyber Sleuth-games uit de stallen van Media.Vision. Fans zijn te spreken over de game, alleen moesten Nintendo-platformen het tot op heden zonder deze game doen.
Daar is nu verandering in gekomen. Neem Digimon Story: Time Stranger overal met je mee naartoe op Nintendo Switch én Switch 2. De bijbehorende launch trailer laat een jongeman zien die op pad gaat met zijn Switch en daarbij gevolgd wordt door wat Digimon. De live action beelden worden vervolgens aangevuld met wat gameplay en diverse mooie ingame-shots.
DIgimon Story: Time Stranger is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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Digimon Story: Time Stranger krijgt grote DLC in 2027
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Net aangeschaft ben benieuwd.
Deze pak ik later nog wel een keer mee uit de budgetbak. Het lijkt me best een toffe game!