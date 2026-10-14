Dit zit er allemaal in de 1.0 update van Enshrouded

Na tweeënhalf jaar is het zo ver: Enshrouded gaat de Early Access verlaten. Een mijlpaal voor Keen Games GmbH, want de afgelopen maanden is de survivalgame een groot succes gebleken. Ze wisten maar liefst 5.5 miljoen exemplaren te verkopen en Enshrouded heeft een positieve rating op Steam. De 1.0 update is natuurlijk ook belangrijk voor de spelers, want deze zit bomvol nieuwe content en verbeteringen. De belangrijkste zetten we voor je op een rijtje.

Laten we beginnen met de uitbreiding van de map en het verhaal. Gedurende de Early Access-periode hebben we nieuwe gebieden gekregen, maar de map is nu pas compleet. We maken kennis met Cinder’s Cradle een gebied vol met vliegende eilanden en bijbehorende lavastromen. Met dit nieuwe gebied wordt het mysterie rondom de Emberville ontrafelt. Ondertussen zijn er nieuwe geheimen te vinden in alle eerdere gebieden. Om alle lore net wat eenvoudiger te verteren, zijn de lore-fragmenten ingesproken.

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Andere veranderingen die al bekend zijn:

Meer vijanden die rondlopen, vooral merkbaar in het nieuwe gebied.

Nieuwe magische spreuken en pijl-en-boog heeft een rework gekregen.

Maximale level voor je personage is nu 50, terwijl armour een maximum level heeft van 55.

Visueel rework met de mogelijkheid om HDR aan te zetten.

Het begin van Enshrouded kun je soepeler doorlopen dankzij nieuwe recepten en beloningen.

Toevoeging van de auto-loot setting en het upgraden van kisten, zonder ze te vervangen. Daarnaast kun je ze een naam geven.

Airborne architect toevoeging: Hiermee kun je in je uitvalsbasis rondvliegen en tegelijkertijd bouwen.

Nieuwe items en decoraties voor je basis voor het verhogen van het comfort-level.

PlayStation spelers krijgen toegang tot haptic feedback en de grafische performance modus.

Een andere grote verandering is het onlangs aangekondigde Sparkwork-systeem. Iets wat ontzettend doet denken aan het redstone-systeem van Minecraft. Met dit systeem kun je zelf getimede valstrikken creëren en dungeons of minigames in elkaar zetten. Oftewel, als je er zeker van wil zijn dat je vrienden een bepaalde kamer niet binnenkomen, kun je via drukplaten een vuurbal op ze afsturen. Terwijl een andere drukplaat juist een geheime deur opent. De creaties zijn met de 1.0 launch direct met andere spelers te delen via Adventure Sharing. De onderstaande trailer, legt het waarschijnlijk beter uit dan ik.

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De 1.0 update van Enshrouded is op 15 oktober te downloaden. Je kunt de survivalgame spelen via pc en PlayStation 5.