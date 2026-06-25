Survival-RPG Enshrouded heeft 1.0-releasedatum te pakken
Keen Games GmbH heeft goed nieuws voor de fans van Enshrouded aangekondigd. De 1.0-versie van de populaire survival-RPG komt later dit jaar te verschijnen.
Oorspronkelijk kwam Enshrouded in januari 2024 te verschijnen. Sindsdien zijn er talloze updates doorgevoerd, zoals Thralls of Twilight, Wake of the Water en nog veel meer. Keen Games GmbH vindt het dan ook een mooi moment om de 1.0-release te faciliteren. Vanaf 15 oktober is de volledige versie van de game beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S-versie is later in 2027 verkrijgbaar. Het is momenteel nog niet bekend wat de 1.0-launch gaat inhouden, maar men belooft 'spannende nieuwe content'.
Enshrouded is nu beschikbaar via Steam Early Access.
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Enshrouded releasewindow voor 1.0- en console-launch onthuld
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Ontdek de Wake of the Water-update in Enshrouded met een nieuw, waterrijk speelgebied, dynamisch water, nieuwe wapens en meer. De update is nu beschikbaar.0 reacties
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Roadmap Enshrouded uit de doeken gedaan
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Veel plezier mee gehad! Wel jammer dat ik zo lang moet wachten tot ik met mijn Xbox buddies kan spelen.
Ik ga deze ook zeker weer spelen. Vorig jaar met veel plezier gespeeld tot hoever die af was dus ongetwijfeld is die nu nog een stuk leuker.
Toffe game dit, echt een aanrader. Hij maakt alleen mijn laptop echt fucking warm sinds wat laatste patches. Dus ze moeten hem nog wat tweaken, want ik speel met 30 fps en zelfs dan heb ik de pc nog 84°.
Was al heel tof in early acces. Deze gaan we weer installeren als de 1.0 er is