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Survival-RPG Enshrouded heeft 1.0-releasedatum te pakken

Door Bram Noteboom

Keen Games GmbH heeft goed nieuws voor de fans van Enshrouded aangekondigd. De 1.0-versie van de populaire survival-RPG komt later dit jaar te verschijnen.

Oorspronkelijk kwam Enshrouded in januari 2024 te verschijnen. Sindsdien zijn er talloze updates doorgevoerd, zoals Thralls of Twilight, Wake of the Water en nog veel meer. Keen Games GmbH vindt het dan ook een mooi moment om de 1.0-release te faciliteren. Vanaf 15 oktober is de volledige versie van de game beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S-versie is later in 2027 verkrijgbaar. Het is momenteel nog niet bekend wat de 1.0-launch gaat inhouden, maar men belooft 'spannende nieuwe content'.

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Enshrouded is nu beschikbaar via Steam Early Access.

Bron: Keen Games GmbH
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Enshrouded
Enshrouded

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Keen Games GmbH

Uitgever

Keen Games GmbH

Release

24 januari 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
6 dagen geleden om 08:16

Veel plezier mee gehad! Wel jammer dat ik zo lang moet wachten tot ik met mijn Xbox buddies kan spelen.

0
Avatar Sabor
Sabor
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 18:52

Ik ga deze ook zeker weer spelen. Vorig jaar met veel plezier gespeeld tot hoever die af was dus ongetwijfeld is die nu nog een stuk leuker.

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 17:26

Toffe game dit, echt een aanrader. Hij maakt alleen mijn laptop echt fucking warm sinds wat laatste patches. Dus ze moeten hem nog wat tweaken, want ik speel met 30 fps en zelfs dan heb ik de pc nog 84°.

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 16:19

Was al heel tof in early acces. Deze gaan we weer installeren als de 1.0 er is

0
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