Survival-RPG Enshrouded heeft 1.0-releasedatum te pakken

Keen Games GmbH heeft goed nieuws voor de fans van Enshrouded aangekondigd. De 1.0-versie van de populaire survival-RPG komt later dit jaar te verschijnen.

Oorspronkelijk kwam Enshrouded in januari 2024 te verschijnen. Sindsdien zijn er talloze updates doorgevoerd, zoals Thralls of Twilight, Wake of the Water en nog veel meer. Keen Games GmbH vindt het dan ook een mooi moment om de 1.0-release te faciliteren. Vanaf 15 oktober is de volledige versie van de game beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S-versie is later in 2027 verkrijgbaar. Het is momenteel nog niet bekend wat de 1.0-launch gaat inhouden, maar men belooft 'spannende nieuwe content'.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Enshrouded is nu beschikbaar via Steam Early Access.