FATAL FURY: City of the Wolves komt ook naar Nintendo Switch 2
FATAL FURY: City of the Wolves verscheen in april 2025 voor consoles en pc, maar een release op de Nintendo Switch 2 ontbrak tot op heden nog. Tot nu, want tijdens de Nintendo Direct is ook een Nintendo Switch 2 versie officieel aangekondigd.
22 oktober is niet alleen de datum waarom Nintendo Switch Sports Resort uitkomt, maar ook de Nintendo Switch 2 versie van FATAL FURY: City of the Wolves. Althans, de digitale variant. Dat is niet zomaar een vechtgame overigens, want FATAL FURY: City of the Wolves wist zich te kronen tot 'Best Fighting Game' tijdens The Game Awards van 2025. Geen slechte prestatie. De digitale versie verschijnt dus al snel, maar als je iets meer geduld hebt en tot januari kunt wachten, dan kun je ook de fysieke versie voor de Nintendo Switch 2 kopen. Mocht je hem pre-orderen, dan ontvang je daarnaast ook nog de Mai Shiranui's Classic Costume.
FATAL FURY: City of the Wolves komt op 22 oktober digitaal uit voor Nintendo Switch 2 en in januari 2027 fysiek voor Nintendo's console.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Trailer
Fatal Fury: City of the Wolves deelt plannen voor Season 3
Fatal Fury-fans kunnen de komende maanden hun lol op. Het derde seizoen van de vechtgame brengt namelijk iedere maand een nieuwe contentupdate.4 reacties
-
Trailer
FATAL FURY: CotW Season 2 bevat nieuwe vechtersbazen en AI-slop
SNK mag rekenen op een gemixte receptie van FATAL FURY: City of the Wolves - Season 2. De nieuwe personage zorgen voor enthousiasme; de AI-slop het...7 reacties
-
Trailer
Ken komt zich mengen in de strijd van FATAL FURY: CotW
Capcom heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht voor Ken van Street Fighter die het roster van FATAL FURY: City of the Wolves deze zomer komt versterken.0 reacties
-
Trailer
Cristiano Ronaldo maakt opkomst in FATAL FURY: City of the Wolves
De voetbalster Cristiano Ronaldo neemt niet alleen het Portugese team op sleeptouw. Hij kan ook aardig een potje matten in FATAL FURY: City of the Wolves!0 reacties
Dat is wel gaaf als het net als Street Fighter 6 in 60fps is.