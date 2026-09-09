FATAL FURY: City of the Wolves komt ook naar Nintendo Switch 2

FATAL FURY: City of the Wolves verscheen in april 2025 voor consoles en pc, maar een release op de Nintendo Switch 2 ontbrak tot op heden nog. Tot nu, want tijdens de Nintendo Direct is ook een Nintendo Switch 2 versie officieel aangekondigd.

22 oktober is niet alleen de datum waarom Nintendo Switch Sports Resort uitkomt, maar ook de Nintendo Switch 2 versie van FATAL FURY: City of the Wolves. Althans, de digitale variant. Dat is niet zomaar een vechtgame overigens, want FATAL FURY: City of the Wolves wist zich te kronen tot 'Best Fighting Game' tijdens The Game Awards van 2025. Geen slechte prestatie. De digitale versie verschijnt dus al snel, maar als je iets meer geduld hebt en tot januari kunt wachten, dan kun je ook de fysieke versie voor de Nintendo Switch 2 kopen. Mocht je hem pre-orderen, dan ontvang je daarnaast ook nog de Mai Shiranui's Classic Costume.

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FATAL FURY: City of the Wolves komt op 22 oktober digitaal uit voor Nintendo Switch 2 en in januari 2027 fysiek voor Nintendo's console.