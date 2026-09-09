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FATAL FURY: City of the Wolves komt ook naar Nintendo Switch 2

Door Patrick Lamers
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FATAL FURY: City of the Wolves verscheen in april 2025 voor consoles en pc, maar een release op de Nintendo Switch 2 ontbrak tot op heden nog. Tot nu, want tijdens de Nintendo Direct is ook een Nintendo Switch 2 versie officieel aangekondigd.

22 oktober is niet alleen de datum waarom Nintendo Switch Sports Resort uitkomt, maar ook de Nintendo Switch 2 versie van FATAL FURY: City of the Wolves. Althans, de digitale variant. Dat is niet zomaar een vechtgame overigens, want FATAL FURY: City of the Wolves wist zich te kronen tot 'Best Fighting Game' tijdens The Game Awards van 2025. Geen slechte prestatie. De digitale versie verschijnt dus al snel, maar als je iets meer geduld hebt en tot januari kunt wachten, dan kun je ook de fysieke versie voor de Nintendo Switch 2 kopen. Mocht je hem pre-orderen, dan ontvang je daarnaast ook nog de Mai Shiranui's Classic Costume.

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FATAL FURY: City of the Wolves komt op 22 oktober digitaal uit voor Nintendo Switch 2 en in januari 2027 fysiek voor Nintendo's console.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2997 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot FATAL FURY: City of the Wolves
FATAL FURY: City of the Wolves

Ontwikkelaar

SNK PlayMore

Uitgever

SNK Playmore

Release

21 april 2025

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Dat is wel gaaf als het net als Street Fighter 6 in 60fps is.

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