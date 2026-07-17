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Fatal Fury: City of the Wolves deelt plannen voor Season 3

Door Joey Visser
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Fatal Fury-fans kunnen de komende maanden hun lol op. Het derde seizoen van de vechtgame brengt namelijk iedere maand een nieuwe contentupdate.

Ontwikkelaar SNK heeft met een nieuwe trailer de toon gezet voor seizoen 3 van Fatal Fury: City of Wolves. Dit seizoen staat in het teken van de slogan "Destined for Revenge" en voegt iedere maand nieuwe content toe, waaronder nieuwe vechters en stages. Hieronder zet ik de aankomende vechtersbazen voor je op een rij. SNK houdt de rostertoevoegingen voor oktober en december voorlopig nog geheim.

  • Rick Strowd (23 juli 2026)
  • Duck King (augustus 2026)
  • Kim Kaphwan (september 2026)
  • Mystery character (oktober 2026)
  • Laocorn (november 2026)
  • Mystery character (december 2026)
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Daarnaast verschijnt er een Fatal Fury: City of the Wolves Revenge Edition, die bestaat uit de basegame en alle drie de season passes. De Revenge Edition lijkt op het moment van schrijven nog niet beschikbaar te zijn. Spelers krijgen verder ook de mogelijkheid om individuele DLC-personages apart aan te schaffen, in plaats van dat zij verplicht een volledige season pass moeten kopen zoals eerder wel het geval was.

FATAL FURY: City of the Wolves is sinds 24 april 2025 beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: SNK Official
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 155 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot FATAL FURY: City of the Wolves
FATAL FURY: City of the Wolves

Ontwikkelaar

SNK PlayMore

Uitgever

SNK Playmore

Release

21 april 2025

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
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