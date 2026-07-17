Fatal Fury: City of the Wolves deelt plannen voor Season 3

Fatal Fury-fans kunnen de komende maanden hun lol op. Het derde seizoen van de vechtgame brengt namelijk iedere maand een nieuwe contentupdate.

Ontwikkelaar SNK heeft met een nieuwe trailer de toon gezet voor seizoen 3 van Fatal Fury: City of Wolves. Dit seizoen staat in het teken van de slogan "Destined for Revenge" en voegt iedere maand nieuwe content toe, waaronder nieuwe vechters en stages. Hieronder zet ik de aankomende vechtersbazen voor je op een rij. SNK houdt de rostertoevoegingen voor oktober en december voorlopig nog geheim.

Rick Strowd (23 juli 2026)

Duck King (augustus 2026)

Kim Kaphwan (september 2026)

Mystery character (oktober 2026)

Laocorn (november 2026)

Mystery character (december 2026)

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Daarnaast verschijnt er een Fatal Fury: City of the Wolves Revenge Edition, die bestaat uit de basegame en alle drie de season passes. De Revenge Edition lijkt op het moment van schrijven nog niet beschikbaar te zijn. Spelers krijgen verder ook de mogelijkheid om individuele DLC-personages apart aan te schaffen, in plaats van dat zij verplicht een volledige season pass moeten kopen zoals eerder wel het geval was.

FATAL FURY: City of the Wolves is sinds 24 april 2025 beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.