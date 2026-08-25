Frankrijk krijgt attractiepark geïnspireerd op Dragon Ball

Frankrijk heeft met Disneyland Parijs, Disney Adventure World en Parc Astérix al een aantal grote pretparken, maar daar komt in de toekomst eentje bij. Saoedische investeerders willen een voormalig attractiepark ombouwen tot een themapark rondom Dragon Ball.

Het kan zomaar zijn dat Frankrijk er in de toekomst een nieuw attractiepark rijker wordt, want er liggen plannen klaar om het voormalige Mirapolis om te bouwen tot een heus Dragon Ball themapark. Mirapolis opende haar deuren in 1987, maar wist nooit winst te boeken waardoor op 20 oktober 1991 het doek alweer viel. Het park werd grotendeels gesloopt, maar de restanten zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar en nu wil Frankrijk toch iets gaan doen met dit stuk grond. Zij hebben de Saoedische investeringsmaatschappij Qiddiya Investment Company bereid gevonden om een enorm bedrag te investeren. Dit is dezelfde maatschappij die in Riyad al een Six Flags-park, een Formulie 1-circuit en een ander themapark omtrent Dragon Ball exploiteert.

Beide partijen hebben inmiddels een akkoord bereikt voor de investering. Het park komt te liggen in Courdimanche, dat op ongeveer 35 kilometer ten noordwesten van Parijs gelegen is. Het pretpark moet een kleinere variant worden op het andere Dragon Ball park van Qiddiya, maar over de exacte invulling is verder nog niets bekend. Ook is het nog niet duidelijk wanneer het park haar deuren moet openen. De investering die van het Saoedische bedrijf wordt gevergd om dit project tot leven te laten komen zou bijna zes miljard euro bedragen.

Zou jij een Dragon Ball themapark in Frankrijk gaan bezoeken als deze eenmaal geopend is?