Gamestudio's van Skydance worden geraakt door massaontslag
De CEO en co-CEO van Skydance, David Ellison en Ynon Kreiz, hadden eerder al bekendgemaakt dat sommige mensen hun baan gaan verliezen als gevolg van de verwerving van Warner Bros. Deze voorspelling is nu uitgekomen en de gamestudio's van Skydance zijn de pisang geworden.
Hoewel Skydance zelf deze ontslaggolf nog niet heeft vermeld, zijn er al meerdere rapporten en LinkedIn-berichtjes geschreven die aangeven dat werknemers van Skydance Interactive en Paramount Game Studios zijn ontslagen. Gebaseerd op de berichtjes kunnen deze verliezen een grote impact hebben. Rebecca Vessal (Psychonauts 2) heeft onthuld dat het merendeel van haar team bij Skydance Interactive weg is. David Vera (Skydance's BEHEMOTH) van Paramount Game Studios heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij benoemt 25 getalenteerde mensen die hun baan hebben verloren. Tot deze getalenteerde mensen behoort ook David G. Ballard, die je mogelijk kent door zijn rol als omgevingsartiest voor Uncharted 2 tot en met 4 en The Last of Us. Volgens Insider Gaming zijn er op zijn minst 30 mensen ontslagen, maar ligt het werkelijke nummer veel hoger.
Momenteel is het nog niet bekend of ook de gamestudio's van Warner Bros. geraakt gaan worden door deze golf van massaontslagen. Eén ding is wel zeker: de situatie rondom de fusie is beduidend niet zo positief als het hoofd van Paramounts gamestudio het presenteerde.
Skydance Interactive
Denk jij dat Warner Bros. gameontwikkelaars ongedeerd uit de bus gaan komen of worden zij ook slachtoffer van de massaontslagen bij Skydance? Vertel ons wat jij denkt dat er gaat gebeuren in de comments.
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Warner Bros. Games is toch al ten dode opgeschreven. Alleen van Mortal Kombat en een LEGO-game hier en daar kan je denk ik geen game publishment tak staande houden.
Vooruit, Hogwarts Legacy was wel een enorm succes. Dat gaan ze misschien nog wel even pogen te melken. Dat de Ellison's nu ook zo veel macht hebben in het media-landschap is iets waar ik me wel druk om maak. Het zusje van David staat namelijk ook nog steeds aan het hoofd van Annapurna.
Dit is nog maar het begin. Ze willen 6 miljard per jaar gaan besparen. Reken maar uit hoeveel ontslagen er nog gaan vallen.
Ze hebben beloofd 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen maar ik zie dat nog niet zo snel gebeuren.
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