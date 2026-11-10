Gamestudio's van Skydance worden geraakt door massaontslag

De CEO en co-CEO van Skydance, David Ellison en Ynon Kreiz, hadden eerder al bekendgemaakt dat sommige mensen hun baan gaan verliezen als gevolg van de verwerving van Warner Bros. Deze voorspelling is nu uitgekomen en de gamestudio's van Skydance zijn de pisang geworden.

Hoewel Skydance zelf deze ontslaggolf nog niet heeft vermeld, zijn er al meerdere rapporten en LinkedIn-berichtjes geschreven die aangeven dat werknemers van Skydance Interactive en Paramount Game Studios zijn ontslagen. Gebaseerd op de berichtjes kunnen deze verliezen een grote impact hebben. Rebecca Vessal (Psychonauts 2) heeft onthuld dat het merendeel van haar team bij Skydance Interactive weg is. David Vera (Skydance's BEHEMOTH) van Paramount Game Studios heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij benoemt 25 getalenteerde mensen die hun baan hebben verloren. Tot deze getalenteerde mensen behoort ook David G. Ballard, die je mogelijk kent door zijn rol als omgevingsartiest voor Uncharted 2 tot en met 4 en The Last of Us. Volgens Insider Gaming zijn er op zijn minst 30 mensen ontslagen, maar ligt het werkelijke nummer veel hoger.

Momenteel is het nog niet bekend of ook de gamestudio's van Warner Bros. geraakt gaan worden door deze golf van massaontslagen. Eén ding is wel zeker: de situatie rondom de fusie is beduidend niet zo positief als het hoofd van Paramounts gamestudio het presenteerde.

Skydance Interactive

Denk jij dat Warner Bros. gameontwikkelaars ongedeerd uit de bus gaan komen of worden zij ook slachtoffer van de massaontslagen bij Skydance? Vertel ons wat jij denkt dat er gaat gebeuren in de comments.