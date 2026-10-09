Gamestudio's Paramount en Warner Bros. samengevoegd

Wat de impact van de fusie tussen Paramount en Warner Bros. op het gebied van televisie en films is, is inmiddels meermaals besproken, maar hoe zit het nu met de videogames? Skydance, de eigenaar van Paramount, heeft bekendgemaakt dat de gamestudio's van beide partijen samen worden gevoegd.

De 'games and experiences'-divisies van beide mediaconcerns wordt dankzij de fusie samengevoegd tot één studio. Deze studio krijgt de verantwoordelijkheid over vele projecten die zijn gebaseerd op bekende intellectuele eigendommen als Star Trek, Avatar: The Last Airbender, SpongeBob SquarePants, Harry Potter, Mortal Kombat en Game of Thrones.

Het gevolg van deze verschuiving is dat alle ontwikkelaars die deel uitmaken van Warner Bros. Games, waaronder Rocksteady Studios (Batman: Arkham), Avalanche Software (Hogwarts Legacy), NetherRealm Studios (Mortal Kombat) en TT Games (Lego Batman), worden samengevoegd met het recent opgerichte Paramount Game Studios.

Verdere plannen voor deze divisie worden beschreven in een e-mail die door Variety is bemachtigd. Daarin staat onder meer dat interne processen worden vereenvoudigd, zodat teams ideeën sneller op de markt kunnen brengen. Daarnaast stelt Andy Gordon, president van Skydance, dat de strategie erop is gericht om de betrokkenheid van fans te vergroten en zo fandoms op te bouwen in zowel de fysieke als digitale wereld.

Het hoofd van Paramounts eigen gamestudio heeft in een memo aan zijn team positief gereageerd op de fusie. Hij stelt dat de samenwerking ruimtes moet creëren waar vriendschappen kunnen ontstaan en gemeenschappen kunnen groeien. Toch blijft de vraag of de fusie ook daadwerkelijk positief zal uitpakken voor de game-industrie en gamers. Wat betekent deze fusie volgens jou voor de toekomst van de games van Warner Bros. en Paramount?