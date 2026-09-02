HBO Original-serie Harry Potter en de Steen der Wijzen ontvangt teaser trailer
De HBO Original-serie Harry Potter en de Steen der Wijzen is officieel uit de doeken gedaan met een kersverse teaser trailer. Check hier de nieuwe beelden!
Met Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermelien Griffel (Hermione Granger) en Alastair Stout als Ron Wemel (Ron Weasley) wordt het verhaal waar het oorspronkelijk mee begon in een nieuw jasje gegoten. Van boeken en films naar nu een vertaling van het bronmateriaal middels een tv-serie; HBO hoopt op deze wijze meer verhalende diepgang te bieden en personages verder te ontwikkelen dan ooit tevoren. Gezien de aanvullende line-up aan iconische tovenaars, zoals John Lithgow als Albus Perkamentus (Albus Dumbledore), Janet McTeer als Minerva Anderling (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu als Severus Sneep (Severus Snape) en Nick Frost als Rubeus Hagrid vallen er genoeg dynamieken te verkennen in deze terugkeer naar de Wizarding World. De eerste teaser trailer toont dan ook diverse personages in actie met natuurlijk een bijzondere rol voor de sorteerhoed.
Harry Potter en de Steen der Wijzen gaat deze kerst in première op HBO Max. Keer jij tegen die tijd ook terug naar Hogwarts?
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Ik vind de vergelijk met de eerste films spot on. Setting lijkt bijna een kopie. Weet niet of ik dat mooi vindt of wat creativiteit mis.
Was eerst best negatief maar dit ziet er toch wel echt goed uit. Dit ga ik zeker checken aankomende kerst. Enige waar ik moeite me heb is de casting. Je bent toch gewend aan de oude characters (kan nu uiteraard ook niet meer) maar enfin toch heel benieuwd!
Liet mij wel glimlachen om de sets te zien en de interacties tussen de kinderen.
Ziet er heel goed uit! Ben erg benieuwd. Kerst is ook echt dé tijd hiervoor. Lama komen!
Soms is het geen goed idee om een remake te maken van iets wat al ijzersterk is. Maar dit lijkt toch wel echt een hele goede kant op te gaan, op een paar miscasts na misschien. Ik heb hier zin in! Lekker met de kerst kijken :)
Het ziet er goed uit.
Maar de jongen die Harry speelt heeft, sorry hij kan er niets aan doen, een beetje een kutkop vind ik. Maar misschien ben ik.zijn voorganger wel te veel gewend.
Heb er ontzettend veel zin in! Waar ik vooral benieuwd naar ben, is de extra's die ze gaan toevoegen. T.o.v. de films heb je toch ca. 60-70% meer tijd om het verhaal te vertellen. Uitgaande van 10 afleveringen van een uur
Helemaal geen reacties nog niet?
Ik dacht het zal wel storm lopen over deze serie.
😂
Maar ik zal de kop eraf bijten,
Ik vind het positief.
We zijn wel wat dingen die me wat dwars zitten. Ik twijfel bij Ron. Ergens vind ik het niet een passende uitstraling maar dat kan gewoon aan mij liggen en dat dat wel goed komt.
Ook de trol die ze in het eerste boek tegen komen vind ik in dede trailer er beetje raar uitzien. Maar dat is misschien beter als het in de serie te zien is. Soms zijn dingen niet leuk om out of context te zien maar juist perfect in hun context passende.
Ik heb niet zoveel problemen met Snape op het eerste gevoel. Hij lijkt ( buiten een corecte keuze van kleur op basis van het boek) wel een krachtige uitstraling en een krachtige manier van kijken.
Wat ik juist bij Snape vind passen.
Ik vind het ook niet erg als het wat anders geacteerd is want met alle respect Alan Rickman deed het perfect maar dat is terug kijkende. Destroys was er nog geen perfecte manier. Dus het was gewoon de Alan Rickman manier. Hoe hij persoonlijk Snape ervaarde, niet dat dat dus Oscar iedereen zo ervaarde.
Uiteraard ondertussen zijn we zijn stijl als Snape gaan zien.
Als iemand anders het had gedaan was dat nu ook de Snape geweest en die acteer prestatie was toch ook anders geweest.
Dus ik sta neutraal in de acteer stijl zolang zijn Snape maar stijl heeft, Alan Rickman gaf Snape ook stijl, klasse en kalmte.
Zolang de nieuwe die kwaliteit behoud mag hij zijn eigen stijl van acteren wel erin gooien.
Sterker nog iedereen mag graag zijn of haar eigen ding maken want ik verwacht ook wel dat het een beetje interessant moet voelen. En niet 1 op 1 kopie.
Ik ga het toch niet vergelijken met de films maar met het verhaal.
Enkel een keer acteer vergelijking mogelijk maar niet te veel,
Dus ik ben aan de positieve kant van de weegschaal met deze trailer.
Stemmen lijken goed te passen bij de personages die ik in mijn hoofd heb. En ik heb geen al te grote negatieve bijsmaken.
Dus ik ga dit zeker een kans geven.