De HBO Original-serie Harry Potter en de Steen der Wijzen is officieel uit de doeken gedaan met een kersverse teaser trailer. Check hier de nieuwe beelden!

Met Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermelien Griffel (Hermione Granger) en Alastair Stout als Ron Wemel (Ron Weasley) wordt het verhaal waar het oorspronkelijk mee begon in een nieuw jasje gegoten. Van boeken en films naar nu een vertaling van het bronmateriaal middels een tv-serie; HBO hoopt op deze wijze meer verhalende diepgang te bieden en personages verder te ontwikkelen dan ooit tevoren. Gezien de aanvullende line-up aan iconische tovenaars, zoals John Lithgow als Albus Perkamentus (Albus Dumbledore), Janet McTeer als Minerva Anderling (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu als Severus Sneep (Severus Snape) en Nick Frost als Rubeus Hagrid vallen er genoeg dynamieken te verkennen in deze terugkeer naar de Wizarding World. De eerste teaser trailer toont dan ook diverse personages in actie met natuurlijk een bijzondere rol voor de sorteerhoed.

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Harry Potter en de Steen der Wijzen gaat deze kerst in première op HBO Max. Keer jij tegen die tijd ook terug naar Hogwarts?