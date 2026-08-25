Game of Thrones: War for Westeros laat zich zien tijdens ONL

Vorige week bracht PlaySide al een teaser naar buiten voor hun strategische game Game of Thrones: War for Westeros en nu is tijdens Opening Night Live dan de volledige trailer getoond.

Game of Thrones: War for Westeros is een Real Time Strategy-game zoals je dit kent van bijvoorbeeld de Command & Conquer-serie, maar speelt zich volledig af in de wereld van Game of Thrones. in deze game kun je in singleplayer de Seven Kingdoms proberen te veroveren of je kunt de multiplayer in duiken en het in de Skirmish modus opnemen tegen echte tegenstanders. Leid de Great Houses en maak gebruik van de iconische helden die je uit de serie kent om jezelf richting de overwinning te strijden.

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Helaas bleef de releasedatum tijdens deze nieuwe trailer nog uit. Game of Thrones: War for Westeros verschijnt ergens in het begin van 2027 op pc.