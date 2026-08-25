Game of Thrones: War for Westeros laat zich zien tijdens ONL
Vorige week bracht PlaySide al een teaser naar buiten voor hun strategische game Game of Thrones: War for Westeros en nu is tijdens Opening Night Live dan de volledige trailer getoond.
Game of Thrones: War for Westeros is een Real Time Strategy-game zoals je dit kent van bijvoorbeeld de Command & Conquer-serie, maar speelt zich volledig af in de wereld van Game of Thrones. in deze game kun je in singleplayer de Seven Kingdoms proberen te veroveren of je kunt de multiplayer in duiken en het in de Skirmish modus opnemen tegen echte tegenstanders. Leid de Great Houses en maak gebruik van de iconische helden die je uit de serie kent om jezelf richting de overwinning te strijden.
Helaas bleef de releasedatum tijdens deze nieuwe trailer nog uit. Game of Thrones: War for Westeros verschijnt ergens in het begin van 2027 op pc.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Nieuws
Game of Thrones: War for Westeros verschijnt pas in vroeg 2027
Sinds de aankondiging van Game of Thrones: War for Westeros in 2025 hebben we weinig vernomen van de RTS-game. Daar komt nu verandering in via een update.5 reacties
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Trailer
Game of Thrones: War For Westeros brengt meedogenloze RTS-gevechten naar pc
In Game of Thrones: War for Westeros neem je het als een van de Great Houses op tegen de rest om de strijd om het continent te winnen.0 reacties
Dit ziet er goed uit hoop snel meer te zien.
Had nog veel meer van willen zien. Maar kijk er enorm naar uit!
Ziet er tof uit, alleen jammer dat het zoveel jaar na de mooie tijd van de serie uitkomt. Laatste seizoen telt natuurlijk niet mee