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gamescom 2026

Game of Thrones: War for Westeros laat zich zien tijdens ONL

Door Patrick Lamers
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Vorige week bracht PlaySide al een teaser naar buiten voor hun strategische game Game of Thrones: War for Westeros en nu is tijdens Opening Night Live dan de volledige trailer getoond.

Game of Thrones: War for Westeros is een Real Time Strategy-game zoals je dit kent van bijvoorbeeld de Command & Conquer-serie, maar speelt zich volledig af in de wereld van Game of Thrones. in deze game kun je in singleplayer de Seven Kingdoms proberen te veroveren of je kunt de multiplayer in duiken en het in de Skirmish modus opnemen tegen echte tegenstanders. Leid de Great Houses en maak gebruik van de iconische helden die je uit de serie kent om jezelf richting de overwinning te strijden.

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Helaas bleef de releasedatum tijdens deze nieuwe trailer nog uit. Game of Thrones: War for Westeros verschijnt ergens in het begin van 2027 op pc.

Bron: PlaySide
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Game of Thrones: War For Westeros
Game of Thrones: War For Westeros

Ontwikkelaar

PlaySide

Uitgever

PlaySide

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Dit ziet er goed uit hoop snel meer te zien.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Had nog veel meer van willen zien. Maar kijk er enorm naar uit!

0
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Ziet er tof uit, alleen jammer dat het zoveel jaar na de mooie tijd van de serie uitkomt. Laatste seizoen telt natuurlijk niet mee

0
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