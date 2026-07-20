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Game of Thrones: War for Westeros verschijnt pas in vroeg 2027

Door Bram Noteboom
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Sinds de aankondiging van Game of Thrones: War for Westeros in 2025 hebben we weinig vernomen van de RTS-game. Daar komt nu verandering in via een update.

Het Australische PlaySide Studios heeft namelijk een statement uitgebracht, waarin de launch van de strategiegame ter sprake komt. Men had eerst een 2026-release op het oog, maar dat gaat niet meer lukken. De releasewindow wordt verschoven naar begin 2027. Echter, mocht je staan te trappelen om meer over de titel te weten te komen, dan is er goed nieuws. De informatie wordt namelijk vrijgegeven via een blog en we mogen de komende weken steeds meer details verwachten, totdat het moment daar is om de marketingmachine op volle toeren te zien draaien met trailers, gameplay-reveals en meer. Ditmaal worden de factions, heroes, combat, units en maps verder uit de doeken gedaan, dus check vooral de bronvermelding als je extra informatie wilt bemachtigen.

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Game of Thrones: War for Westeros is beschikbaar in 2027 voor de pc.

Bron: PlaySide
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5170 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Game of Thrones: War For Westeros

Ontwikkelaar

PlaySide

Uitgever

PlaySide

Release

2026

Platforms

PC
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