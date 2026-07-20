Game of Thrones: War for Westeros verschijnt pas in vroeg 2027

Sinds de aankondiging van Game of Thrones: War for Westeros in 2025 hebben we weinig vernomen van de RTS-game. Daar komt nu verandering in via een update.

Het Australische PlaySide Studios heeft namelijk een statement uitgebracht, waarin de launch van de strategiegame ter sprake komt. Men had eerst een 2026-release op het oog, maar dat gaat niet meer lukken. De releasewindow wordt verschoven naar begin 2027. Echter, mocht je staan te trappelen om meer over de titel te weten te komen, dan is er goed nieuws. De informatie wordt namelijk vrijgegeven via een blog en we mogen de komende weken steeds meer details verwachten, totdat het moment daar is om de marketingmachine op volle toeren te zien draaien met trailers, gameplay-reveals en meer. Ditmaal worden de factions, heroes, combat, units en maps verder uit de doeken gedaan, dus check vooral de bronvermelding als je extra informatie wilt bemachtigen.

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Game of Thrones: War for Westeros is beschikbaar in 2027 voor de pc.