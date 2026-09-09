Als je alleen een Nintendo Switch 2 tot je beschikking hebt, dan heb je wat langer moeten wachten om LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight te kunnen spelen. Maar het wachten is bijna voorbij, want over iets meer dan een week kun je ook op de Switch 2 met deze game aan de slag.

Om te vieren dat de Nintendo Switch 2 releasedatum met rasse schreden nadert heeft Nintendo tijdens de Nintendo Direct een nieuwe trailer gedeeld van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. De game is al eventjes uit op pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5, maar mag nu ook zijn opwachting maken op de Switch 2. Maak Gotham City weer veilig in deze open wereld actiegame. Mocht je de Deluxe Edition in huis halen, dan ben je ook verzekerd van de Mayhem Collection DLC. Deze uitbreiding bevat The Joker en Harley Quinn en geeft je toegang tot een nieuwe verhaalmissie, Mayhem Mode en de Sinister Pack die gebaseerd is om de slechteriken uit Batman.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt op 18 september 2026 voor de Nintendo Switch 2. Rudy speelde de game al op de PlayStation 5, dus check ook zeker even zijn review van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.