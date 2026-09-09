Switch 2 versie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt eind volgende week
Als je alleen een Nintendo Switch 2 tot je beschikking hebt, dan heb je wat langer moeten wachten om LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight te kunnen spelen. Maar het wachten is bijna voorbij, want over iets meer dan een week kun je ook op de Switch 2 met deze game aan de slag.
Om te vieren dat de Nintendo Switch 2 releasedatum met rasse schreden nadert heeft Nintendo tijdens de Nintendo Direct een nieuwe trailer gedeeld van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. De game is al eventjes uit op pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5, maar mag nu ook zijn opwachting maken op de Switch 2. Maak Gotham City weer veilig in deze open wereld actiegame. Mocht je de Deluxe Edition in huis halen, dan ben je ook verzekerd van de Mayhem Collection DLC. Deze uitbreiding bevat The Joker en Harley Quinn en geeft je toegang tot een nieuwe verhaalmissie, Mayhem Mode en de Sinister Pack die gebaseerd is om de slechteriken uit Batman.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt op 18 september 2026 voor de Nintendo Switch 2. Rudy speelde de game al op de PlayStation 5, dus check ook zeker even zijn review van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Trailer
Dit zit in de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Mayhem Collection-DLC
De inhoud van de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Mayhem Collection-DLC is bekend. The Joker en Harley Quinn zijn vanaf 18 september speelbaar.4 reacties
-
Nieuws
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Mayhem Collection-DLC komt eraan
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight uitgespeeld? Geen zorgen, nieuwe content komt eraan via de Mayhem Collection-DLC!2 reacties
-
Trailer
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight krijgt Switch 2-trailer
Batman en zijn LEGO-blokjes komen binnenkort ook de Switch 2 onveilig maken: check hier een trailer voor LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight op Switch.3 reacties
-
Game Over Podcast
Game Over Podcast: S5, E14 - LEGO Batman, Yoshi en Forza Horizon
Bram, Patatrick en Rudy bespreken de games die zij de afgelopen week hebben gespeeld en dat zijn niet de minste. LEGO Batman, Yoshi en Forza Horizon...7 reacties
Echt wel zin in deze game, moet wel even wat goedkoper worden. Maar dan ga ik hem zeker halen voor de Switch 2.