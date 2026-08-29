Dit zit in de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Mayhem Collection-DLC
Afgelopen week werd de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Mayhem Collection-DLC bekendgemaakt. Het was echter even wachten op de daadwerkelijke content, maar ook die is inmiddels bekend. In de DLC kunnen we namelijk aan de slag met twee nieuwe personages, een verhalende missie en meer!
De Mayhem Collection voor LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight komt op 18 september 2026 te verschijnen. In de DLC kunnen we aan de slag met de nieuwe Mayhem-modus, waarin we met The Joker en Harley Quinn spelen. Daarnaast bevat de uitbreiding een nieuwe verhalende missie waarin we het geschminkte duo uit Arkham Asylum moeten helpen. Uiteraard krijgen de overige personages ook wat liefde. De Sinister Pack introduceert namelijk zeven outfits (één per personage) en een nieuwe Batmobile.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Mayhem Collection is vanaf 18 september 2026 verkrijgbaar via de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Deluxe Edition. Deze versie kost je bij aanschaf €89,99. Mocht je de base game al bezitten, dan is de Deluxe Edition-upgrade eventueel verkrijgbaar voor €24,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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