LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight uitgespeeld? Geen zorgen, nieuwe content komt eraan via de Mayhem Collection-DLC!

De Joker en diens partner in crime Harley Quinn keren terug om Gotham op te schudden. Mocht het je zijn ontgaan, wat geheel logisch is omdat er voorheen niet een officieel losstaand bericht van is uitgekomen, de Mayhem Collection-DLC heeft een releasedatum te pakken. Vanaf 18 september 2026 is het mogelijk om de LEGO-game opnieuw in te duiken met nieuwe doldwaze content. Zowel de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Deluxe Edition en spelers met de Deluxe Edition Upgrade in hun bezit kunnen de uitbreiding kosteloos in de downloadlijst zetten. De precieze inhoud van de expansie wordt tijdens gamescom bekendgemaakt.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie wordt op dezelfde datum als de Mayhem Collection-DLC uitgegeven; oftewel op 18 september 2026.