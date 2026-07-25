Avatar: Seven Havens introduceert nieuwe Avatar en artstyle
San Diego Comic-Con is op volle toeren en dus komen er ook volop serie- en filmtrailers voorbij. Paramount heeft ook een potje op het vuur staan, want Avatar: Seven Havens verschijnt op 9 oktober 2026 en introduceert een nieuwe Avatar.
Of er ooit nog een Avatar-serie verschijnt die het niveau van Avatar: The Last Airbender weet te evenaren, valt nog te bezien, maar Paramount doet wederom een poging. Avatar: Seven Havens luidt namelijk een compleet nieuwe serie in met een groep nieuwe hoofdrolspelers. Daarnaast kent de serie ook een compleet andere artstyle.
Na een Avatar-live-actionserie op Netflix en de aankomende Avatar Aang: The Last Airbender-film komt er nu dus ook een nieuwe animatieserie. In Seven Havens maken we kennis met een Earthbender die ontdekt dat zij de Avatar na Korra is. Niet bepaald goed nieuws, want de mensheid ziet de komst van deze nieuwe Avatar als de voorbode van onheil. Samen met haar tweelingzus dient de nieuwe Avatar het op te nemen tegen alles en iedereen om zo de Seven Havens te redden.
Alle 26 afleveringen van Avatar: Seven Havens verschijnen op 9 oktober 2026 op Paramount+. Benieuwd naar Avatar Legends: The Fighting Game? Maak je dan geen zorgen! De game wordt gespeeld en de review komt spoedig online!
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