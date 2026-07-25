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Avatar: Seven Havens introduceert nieuwe Avatar en artstyle

Door Rudy Wijnberg
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San Diego Comic-Con is op volle toeren en dus komen er ook volop serie- en filmtrailers voorbij. Paramount heeft ook een potje op het vuur staan, want Avatar: Seven Havens verschijnt op 9 oktober 2026 en introduceert een nieuwe Avatar.

Of er ooit nog een Avatar-serie verschijnt die het niveau van Avatar: The Last Airbender weet te evenaren, valt nog te bezien, maar Paramount doet wederom een poging. Avatar: Seven Havens luidt namelijk een compleet nieuwe serie in met een groep nieuwe hoofdrolspelers. Daarnaast kent de serie ook een compleet andere artstyle.

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Na een Avatar-live-actionserie op Netflix en de aankomende Avatar Aang: The Last Airbender-film komt er nu dus ook een nieuwe animatieserie. In Seven Havens maken we kennis met een Earthbender die ontdekt dat zij de Avatar na Korra is. Niet bepaald goed nieuws, want de mensheid ziet de komst van deze nieuwe Avatar als de voorbode van onheil. Samen met haar tweelingzus dient de nieuwe Avatar het op te nemen tegen alles en iedereen om zo de Seven Havens te redden.

Alle 26 afleveringen van Avatar: Seven Havens verschijnen op 9 oktober 2026 op Paramount+. Benieuwd naar Avatar Legends: The Fighting Game? Maak je dan geen zorgen! De game wordt gespeeld en de review komt spoedig online!

Bron: Paramount
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 338 reviews 2177 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
zojuist

Ben benieuwd. Jammer dat het geen Studio Mir is

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