Avatar Aang: The Last Airbender vanaf 25 juli op Paramount+

Zet je schrap voor een gloednieuw avontuur van Aang en zijn vrienden in Avatar Aang: The Last Airbender. De film is vanaf 25 juli 2026 te bekijken via Paramount+.

Bekijk nu de officiële filmtrailer van Avatar Aang: The Last Airbender. In dit avontuur reizen we flink vooruit in de tijd en maken we kennis met een meer volwassen groep helden. Aang, Katara, Sokka, Toph en Zuko zijn flink opgegroeid, maar bundelen opnieuw de krachten om de door oorlog verscheurde wereld te redden.

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In dit gloednieuwe verhaal, dat voortborduurt op de animatieserie Avatar: The Last Airbender, komt Aang erachter dat er een oeroude kracht bestaat die zijn cultuur, en mogelijk ook de wereld, kan redden van de ondergang. Tijdens het avontuur is het echter rennen geblazen. Meerdere strijders zijn namelijk op zoek naar deze kracht, ieder met een eigen doel.

Het Avatar-universum is in trek de laatste tijd. Naast de live-action Avatar: The Last Airbender-serie op Netflix, komt23 juli 2026 ook nog eens fightinggame Avatar Legends: The Fighting Game te verschijnen. Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 25 juli 2026 te zien via Paramount+.