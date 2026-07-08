Avatar Aang: The Last Airbender vanaf 25 juli op Paramount+
Zet je schrap voor een gloednieuw avontuur van Aang en zijn vrienden in Avatar Aang: The Last Airbender. De film is vanaf 25 juli 2026 te bekijken via Paramount+.
Bekijk nu de officiële filmtrailer van Avatar Aang: The Last Airbender. In dit avontuur reizen we flink vooruit in de tijd en maken we kennis met een meer volwassen groep helden. Aang, Katara, Sokka, Toph en Zuko zijn flink opgegroeid, maar bundelen opnieuw de krachten om de door oorlog verscheurde wereld te redden.
In dit gloednieuwe verhaal, dat voortborduurt op de animatieserie Avatar: The Last Airbender, komt Aang erachter dat er een oeroude kracht bestaat die zijn cultuur, en mogelijk ook de wereld, kan redden van de ondergang. Tijdens het avontuur is het echter rennen geblazen. Meerdere strijders zijn namelijk op zoek naar deze kracht, ieder met een eigen doel.
Het Avatar-universum is in trek de laatste tijd. Naast de live-action Avatar: The Last Airbender-serie op Netflix, komt23 juli 2026 ook nog eens fightinggame Avatar Legends: The Fighting Game te verschijnen. Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 25 juli 2026 te zien via Paramount+.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Kan niet wachten op een FULLY OPEN WORLD RPG AVATAR game en nee dan bedoel ik niet die blauwe wezens zit zoveel potentie in The Last Airbender!!!
Hier kijk ik naar uit!
Nog steeds zonde dat er geen bioscoop release komt.
Was deze hele film niet gelekt? Moet m nog steeds kijken, hij werd erg aangeraden door maten van mij.
Weet niet of er nog aanpassingen zijn gemaakt sinds de leak maar zelf vond ik de film best mid, zou er ook geen paramount+ voor nemen, hele subscriptie waar ik mijn gegevens vrij geef om 1 film te mogen kijken, had gewoon in bioscoop released i.p.v. cheap te zijn paramount.
Zo dit ziet er echt goed uit! Jammer dat ze altijd met die live action meuk blijven komen als ze ook dit kunnen maken. Wel apart dat het niet in de bios komt, lijkt me dat het daar wel goed zou doen.
Groot fan van de eerste 2 series! Ben ook erg benieuwd naar deze
Heb jammer genoeg geen paramount+ en die ga ik niet nemen.
"bewerkt - Rudy"