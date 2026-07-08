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Avatar Aang: The Last Airbender vanaf 25 juli op Paramount+

Door Rudy Wijnberg

Zet je schrap voor een gloednieuw avontuur van Aang en zijn vrienden in Avatar Aang: The Last Airbender. De film is vanaf 25 juli 2026 te bekijken via Paramount+.

Bekijk nu de officiële filmtrailer van Avatar Aang: The Last Airbender. In dit avontuur reizen we flink vooruit in de tijd en maken we kennis met een meer volwassen groep helden. Aang, Katara, Sokka, Toph en Zuko zijn flink opgegroeid, maar bundelen opnieuw de krachten om de door oorlog verscheurde wereld te redden.

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In dit gloednieuwe verhaal, dat voortborduurt op de animatieserie Avatar: The Last Airbender, komt Aang erachter dat er een oeroude kracht bestaat die zijn cultuur, en mogelijk ook de wereld, kan redden van de ondergang. Tijdens het avontuur is het echter rennen geblazen. Meerdere strijders zijn namelijk op zoek naar deze kracht, ieder met een eigen doel.

Het Avatar-universum is in trek de laatste tijd. Naast de live-action Avatar: The Last Airbender-serie op Netflix, komt23 juli 2026 ook nog eens fightinggame Avatar Legends: The Fighting Game te verschijnen. Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 25 juli 2026 te zien via Paramount+.

Bron: Paramount+
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2126 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Kan niet wachten op een FULLY OPEN WORLD RPG AVATAR game en nee dan bedoel ik niet die blauwe wezens zit zoveel potentie in The Last Airbender!!!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
6 uur geleden

Hier kijk ik naar uit!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
6 uur geleden

Nog steeds zonde dat er geen bioscoop release komt.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Was deze hele film niet gelekt? Moet m nog steeds kijken, hij werd erg aangeraden door maten van mij.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
7 uur geleden

Weet niet of er nog aanpassingen zijn gemaakt sinds de leak maar zelf vond ik de film best mid, zou er ook geen paramount+ voor nemen, hele subscriptie waar ik mijn gegevens vrij geef om 1 film te mogen kijken, had gewoon in bioscoop released i.p.v. cheap te zijn paramount.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
7 uur geleden

Zo dit ziet er echt goed uit! Jammer dat ze altijd met die live action meuk blijven komen als ze ook dit kunnen maken. Wel apart dat het niet in de bios komt, lijkt me dat het daar wel goed zou doen.

2
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
7 uur geleden

Groot fan van de eerste 2 series! Ben ook erg benieuwd naar deze

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
8 uur geleden bewerkt

Heb jammer genoeg geen paramount+ en die ga ik niet nemen.

"bewerkt - Rudy"

0
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