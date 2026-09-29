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The Big Break Showcase 2026

Goat Simulator 3 voorzien van derde uitbreiding: Ticket to Dizzyworld

Door Bram Noteboom
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Goat Simulator 3 kan natuurlijk niet ontbreken tijdens The Big Break Showcase 2026. Coffee Stain komt langs met de nieuwste DLC, genaamd Ticket to Dizzyworld!

Markeer 19 november 2026 in je agenda, want dan gaan de geitjes los in het pretpark en er valt verder toch niks te spelen op die dag. De derde uitbreiding Ticket to Dizzyworld brengt spelers naar het gelijknamige attractiepark, waarin je kan lachen, gieren en brullen. Geniet van een ritje op de achtbaan, maak de botsauto's onveilig en tormenteer de NPC's op geheel nieuwe wijzen. Ben je klaar om deze kermis zonder regulaties te doen ontsporen? Gelukkig hoef je daarvoor niet zo gek lang meer te wachten. Wel een kleine mededeling: de expansie verschijnt voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles. Over de Switch- en Switch 2-versie is momenteel niks bekend.

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Goat Simulator 3 is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Goat Simulator 3
Goat Simulator 3

Reviewscore

2,5/5

Ontwikkelaar

Coffee Stain Studios

Uitgever

Coffee Stain Publishing

Release

17 november 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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