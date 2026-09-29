Goat Simulator 3 kan natuurlijk niet ontbreken tijdens The Big Break Showcase 2026. Coffee Stain komt langs met de nieuwste DLC, genaamd Ticket to Dizzyworld!

Markeer 19 november 2026 in je agenda, want dan gaan de geitjes los in het pretpark en er valt verder toch niks te spelen op die dag. De derde uitbreiding Ticket to Dizzyworld brengt spelers naar het gelijknamige attractiepark, waarin je kan lachen, gieren en brullen. Geniet van een ritje op de achtbaan, maak de botsauto's onveilig en tormenteer de NPC's op geheel nieuwe wijzen. Ben je klaar om deze kermis zonder regulaties te doen ontsporen? Gelukkig hoef je daarvoor niet zo gek lang meer te wachten. Wel een kleine mededeling: de expansie verschijnt voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles. Over de Switch- en Switch 2-versie is momenteel niks bekend.

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Goat Simulator 3 is nu beschikbaar voor de pc en consoles.