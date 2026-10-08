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The Triple-i Initiative 2026

Griezel er op los met de Risk of Rain 2: Hallowed Concepts launch trailer

Door Patrick Lamers
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Risk of Rain 2 is inmiddels ruim zes jaar geleden uitgebracht en heeft inmiddels al de nodige uitbreidingen gehad. Tijdens The Triple-i Initiative Showcase werd de launch trailer van de vierde dlc voor Risk of Rain 2 getoond.

De Hallowed Concepts uitbreiding voor Risk of Rain 2 kon bijna niet op een beter moment worden uitgebracht, want oktober staat natuurlijk altijd in het teken van Halloween. In deze dlc kun je nieuwe regio's verkennen en dat hoef je niet alleen te doen. Zoals je van Risk of Rain 2 gewend bent kun je namelijk ook samen met anderen aan de slag. Het voordeel is dat slechts één speler in de lobby de Hallowed Concepts uitbreiding nodig heeft om de monsters, levels en items te kunnen doen verschijnen. Voor het permanent unlocken van items, logbooks of andere content of het selecteren van nieuwe survivors heb je echter wel zelf de uitbreiding nodig.

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Risk of Rain 2: Hallowed Concepts is vanaf nu verkrijgbaar voor pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Bron: 2K Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 189 reviews 3063 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Risk of Rain 2
Risk of Rain 2

Ontwikkelaar

Hopoo Games

Uitgever

Gearbox Publishing

Release

28 maart 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
GST
PS5
XBS
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