Griezel er op los met de Risk of Rain 2: Hallowed Concepts launch trailer

Risk of Rain 2 is inmiddels ruim zes jaar geleden uitgebracht en heeft inmiddels al de nodige uitbreidingen gehad. Tijdens The Triple-i Initiative Showcase werd de launch trailer van de vierde dlc voor Risk of Rain 2 getoond.

De Hallowed Concepts uitbreiding voor Risk of Rain 2 kon bijna niet op een beter moment worden uitgebracht, want oktober staat natuurlijk altijd in het teken van Halloween. In deze dlc kun je nieuwe regio's verkennen en dat hoef je niet alleen te doen. Zoals je van Risk of Rain 2 gewend bent kun je namelijk ook samen met anderen aan de slag. Het voordeel is dat slechts één speler in de lobby de Hallowed Concepts uitbreiding nodig heeft om de monsters, levels en items te kunnen doen verschijnen. Voor het permanent unlocken van items, logbooks of andere content of het selecteren van nieuwe survivors heb je echter wel zelf de uitbreiding nodig.

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Risk of Rain 2: Hallowed Concepts is vanaf nu verkrijgbaar voor pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5.