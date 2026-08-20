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Nieuw Sony-patent beschrijft AI-agent die voor je kan grinden

Door Rudy Wijnberg
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Een nieuwe patentaanvraag van Sony is vrijgegeven bij de World Intellectual Property Organization (WIPO). De uit 2022 afkomstige aanvraag, bekend onder nummer 19138338, is al in 2022 ingediend, maar kort geleden pas vrijgegeven. De patentaanvraag beschrijft een technologie die een agent de game laat spelen namens de speler. Wel tegen betaling natuurlijk, want niets in het leven is gratis.

De oplettende lezer heeft soortgelijke patentaanvragen van zowel Microsoft als Sony al voorbij zien komen. Toch wijkt deze af van de gebruikelijke 'laat de AI het werk maar doen'-aanvragen. Deze patentaanvraag draait namelijk om een agent die je op basis van je eigen speelgedrag kunt trainen. Vervolgens kun je de AI opdracht geven om een bepaalde taak uit te voeren. Denk daarbij aan het genereren van in-game currency, het winnen van een match, het eindeloos grinden van experience of het behalen van een bepaald level.

PlayStation Studios logo

In de bijlage is er echter ook een document te vinden dat het volgende claimt (via Kotaku):

“In the first and second embodiments, in a case where the user data […]of another user is used for generation of an agent of the user A, the game system 1 may construct a mechanism to receive a payment from the user A for use of the user data […]. By way of example, in a case where the user A generates an agent by using the user data […]of a famous game player, the user A may be allowed to purchase the user data […]of the famous game player.”

De passage hierboven zegt in feite dat je de data van professionele spelers kunt kopen, zodat je niet met die zielige AI op basis van je eigen gameplay hoeft te werken. De agent die jij creëert, is dan ook volledig eigen en eigenlijk net zo slecht als dat jij bent. Wellicht overbodig om te vermelden: deze agents komen niet fysiek op schijf te verschijnen. Mocht je dus wachten op een fysieke release, dan kun je lang wachten.

Bron: WIPO
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Dan kun je onderhand net zo goed een YouTube filmpje van een playtrough opzetten 😅.

1
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Dan gaan ze in de toekomst bijvoorbeeld grinden in bepaalde games noodzakelijk maken, en ook zo dat het weinig oplevert waardoor je bijna gedwongen word om dus echt geld te gebruiken. Zeer zeer slechte ontwikkeling. Maar door die no disc ga ik gelukkig toch geen ps6 kopen

0
Avatar Joeri2
Joeri2
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

Tja. Persoonlijk vind ik het vreemd dat we AI dus games gaan laten spelen. Waarom speel je de game dan. Als ik een game niet leuk vind vanwege het vele grinden, dan leg ik het spel weg voor wanneer ik wél zin heb. Of ik besef me dat de game niks voor mij is. Maar om nu via AI het spel te spelen...

1
Avatar Roden603
Roden603
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden bewerkt

Dat kan, of je zorgt voor degelijk gamedesign zonder ellenlange grind. Maar misschien dat dat moeilijker is dan een AI trainen?

2
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Tja aan de ene kant snap ik t wel want het kan handig zijn voor bepaalde dingen maar het haalt ook de waarde weg van veel dingen.. Tenzij singleplayer maar dan nog, wil je toch zelf kunnen zeggen dat jij het gedaan hebt en niet een ai hahah.. Nou ja ben benieuwd of t ervan komt.

0
Avatar Bannerchief
Bannerchief
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

Doe mij er maar een! Ik probeer nu al een maand een Death Knight in WoW van 80 naar 90 te brengen maar ik kan momenteel geen grotere straf bedenken dan nog een keer alles te doorlopen.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ze doen hun best maar. Dat ze het maken betekent niet dat je het moet gebruiken.

Overigens zal er ook wel een doelgroep voor zijn (Elon Musk bijvoorbeeld, hoeft hij geen andere gamers meer te betalen om path of exile 2 voor hem te spelen)

2
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