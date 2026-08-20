Nieuw Sony-patent beschrijft AI-agent die voor je kan grinden

Een nieuwe patentaanvraag van Sony is vrijgegeven bij de World Intellectual Property Organization (WIPO). De uit 2022 afkomstige aanvraag, bekend onder nummer 19138338, is al in 2022 ingediend, maar kort geleden pas vrijgegeven. De patentaanvraag beschrijft een technologie die een agent de game laat spelen namens de speler. Wel tegen betaling natuurlijk, want niets in het leven is gratis.

De oplettende lezer heeft soortgelijke patentaanvragen van zowel Microsoft als Sony al voorbij zien komen. Toch wijkt deze af van de gebruikelijke 'laat de AI het werk maar doen'-aanvragen. Deze patentaanvraag draait namelijk om een agent die je op basis van je eigen speelgedrag kunt trainen. Vervolgens kun je de AI opdracht geven om een bepaalde taak uit te voeren. Denk daarbij aan het genereren van in-game currency, het winnen van een match, het eindeloos grinden van experience of het behalen van een bepaald level.

In de bijlage is er echter ook een document te vinden dat het volgende claimt (via Kotaku):

“In the first and second embodiments, in a case where the user data […]of another user is used for generation of an agent of the user A, the game system 1 may construct a mechanism to receive a payment from the user A for use of the user data […]. By way of example, in a case where the user A generates an agent by using the user data […]of a famous game player, the user A may be allowed to purchase the user data […]of the famous game player.”

De passage hierboven zegt in feite dat je de data van professionele spelers kunt kopen, zodat je niet met die zielige AI op basis van je eigen gameplay hoeft te werken. De agent die jij creëert, is dan ook volledig eigen en eigenlijk net zo slecht als dat jij bent. Wellicht overbodig om te vermelden: deze agents komen niet fysiek op schijf te verschijnen. Mocht je dus wachten op een fysieke release, dan kun je lang wachten.