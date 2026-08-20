Planet Zoo 2 biedt spelers talloze creatieve tools
In de nieuwste Feature Focus zoomt Frontier Developments in op de vele creatieve tools die spelers in handen krijgen voor het bouwen in Planet Zoo 2. Zo kan jouw droomdierentuin eruit komen te zien!
Spelers die bekend zijn met de catalogus van Frontier Developments weten dat creatieve uitspattingen onderdeel zijn van een bevredigende game-ervaring. Ook in Planet Zoo 2 krijgen spelers volle bak opties toegereikt, zodat de enige limiet je eigen fantasie is. En geen zorgen als je zelf liever je bezighoudt met managementzaken. Via het blueprint-systeem kun je de vindingrijke bouwwerken van andere spelers kopiëren en zo in je parken plakken. Verder krijgen spelers diverse features om het landschap aan te passen. Je kan bergen, meertjes, rivieren en ander plantenleven opbouwen. Houd alleen wel rekening met de seizoenen. De bomen verklueren in de herfst en in de winter kan er een dik pak sneeuw op de paden komen te liggen. Het leven van een dierentuinbaas kent vele uitdagingen en moeder Natuur is er daar zeker een van.
Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Trailer
Vlieg langs de Planet Zoo 2 Feature Focus - Frequent Flyers
De verblijven en aquaria hebben hun moment in de spotlight gehad. Nu is het tijd voor de vogels in de Planet Zoo 2 Feature Focus - Frequent Flyers!0 reacties
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Trailer
Planet Zoo 2 plonst in het water met Feature Focus over aquaria
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Gameplay
Ervaar een uitgebreide Park Tour in Planet Zoo 2-gameplay
Frontier Developments heeft een nieuwe gameplay-video vrijgegeven, waarin diverse elementen voorbij komen van het creatieve leven in Planet Zoo 2.2 reacties
Dit ziet er heel goed uit!
The Rock is gisteren begonnen aan Planet Coaster 2, dat lijkt wel werken gvd met al die systemen 😅 Speciaal muis en toetsenbord voor gehaald. En aangezien het in die parken nu nog een chaotische beestenboel is, slaat The Great One deze even over. Maar wel vette games 👊🏼