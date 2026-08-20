Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Planet Zoo 2 biedt spelers talloze creatieve tools

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

In de nieuwste Feature Focus zoomt Frontier Developments in op de vele creatieve tools die spelers in handen krijgen voor het bouwen in Planet Zoo 2. Zo kan jouw droomdierentuin eruit komen te zien!

Spelers die bekend zijn met de catalogus van Frontier Developments weten dat creatieve uitspattingen onderdeel zijn van een bevredigende game-ervaring. Ook in Planet Zoo 2 krijgen spelers volle bak opties toegereikt, zodat de enige limiet je eigen fantasie is. En geen zorgen als je zelf liever je bezighoudt met managementzaken. Via het blueprint-systeem kun je de vindingrijke bouwwerken van andere spelers kopiëren en zo in je parken plakken. Verder krijgen spelers diverse features om het landschap aan te passen. Je kan bergen, meertjes, rivieren en ander plantenleven opbouwen. Houd alleen wel rekening met de seizoenen. De bomen verklueren in de herfst en in de winter kan er een dik pak sneeuw op de paden komen te liggen. Het leven van een dierentuinbaas kent vele uitdagingen en moeder Natuur is er daar zeker een van.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Planet Zoo 2
Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Dit ziet er heel goed uit!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
2 uur geleden

The Rock is gisteren begonnen aan Planet Coaster 2, dat lijkt wel werken gvd met al die systemen 😅 Speciaal muis en toetsenbord voor gehaald. En aangezien het in die parken nu nog een chaotische beestenboel is, slaat The Great One deze even over. Maar wel vette games 👊🏼

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord