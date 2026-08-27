Verken de Wildlife Reserves in Planet Zoo 2
Behaal je stappendoel of kruip achter het stuur van de nieuwe Research Vehicle in Planet Zoo 2. Verken de wonderschone Wildlife Reserves en houd een oogje op de dieren die je hebt vrijgelaten.
In een nieuwe trailer krijgen we een voorproefje van de Wildlife Reserves. Dit zijn complete ecosystemen waarin je je dieren kunt terugbrengen naar hun natuurlijke habitat. De uitgestrekte gebieden kun je volledig op eigen houtje verkennen, zowel te voet als achter het stuur van de nieuwe Research Vehicle. Ontdek meer over de dieren die je in de Wildlife Reserves hebt vrijgelaten, terwijl je ondertussen geniet van het prachtige uitzicht. Check de trailer hieronder.
Planet Zoo 2 is vanaf 13 oktober 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Ziet er heel vet uit, maar heb gewoon de tijd niet om in deze te duiken.
Net zoals Planet Coaster vind ik het er heel vet uitzien, maar het is echt niks voor mij al die opties en mogelijkheden.