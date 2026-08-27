Verken de Wildlife Reserves in Planet Zoo 2

Behaal je stappendoel of kruip achter het stuur van de nieuwe Research Vehicle in Planet Zoo 2. Verken de wonderschone Wildlife Reserves en houd een oogje op de dieren die je hebt vrijgelaten.

In een nieuwe trailer krijgen we een voorproefje van de Wildlife Reserves. Dit zijn complete ecosystemen waarin je je dieren kunt terugbrengen naar hun natuurlijke habitat. De uitgestrekte gebieden kun je volledig op eigen houtje verkennen, zowel te voet als achter het stuur van de nieuwe Research Vehicle. Ontdek meer over de dieren die je in de Wildlife Reserves hebt vrijgelaten, terwijl je ondertussen geniet van het prachtige uitzicht. Check de trailer hieronder.

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Planet Zoo 2 is vanaf 13 oktober 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.