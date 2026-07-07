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Planet Zoo 2 Feature Focus toont Afrikaanse leeuw in actie

Door Bram Noteboom

In de eerste Feature Focus voor Planet Zoo 2 worden de leeuwen in het zonnetje gezet en krijgen spelers een overzicht te zien van het dierenwelzijn.

De machtige Afrikaanse leeuw staat in de spotlight, maar deze sterrenattractie vereist natuurlijk de nodige moeite. Deze katachtigen zijn sociale wezens met complexe wensen om daadwerkelijk goed te gedijen. In Feature Focus krijgen spelers te zien wat van hen wordt verwacht. Je moet ervoor zorgen dat het verblijft goed in elkaar steekt met de juiste flora en fauna. Ook moet je kijken naar de verrijkingsvoorwerpen, zodat de dieren voldoende worden uitgedaagd. Mocht je dieren goed verzorgen, kan je rekenen op een positieve receptie vanuit je bezoekers én dus wat extra cash om mee te strooien. Daarnaast zijn gelukkige dieren cruciaal voor de fok- en uitzetprogramma's.

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Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5106 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planet Zoo 2
Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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