Planet Zoo 2 Feature Focus toont Afrikaanse leeuw in actie
In de eerste Feature Focus voor Planet Zoo 2 worden de leeuwen in het zonnetje gezet en krijgen spelers een overzicht te zien van het dierenwelzijn.
De machtige Afrikaanse leeuw staat in de spotlight, maar deze sterrenattractie vereist natuurlijk de nodige moeite. Deze katachtigen zijn sociale wezens met complexe wensen om daadwerkelijk goed te gedijen. In Feature Focus krijgen spelers te zien wat van hen wordt verwacht. Je moet ervoor zorgen dat het verblijft goed in elkaar steekt met de juiste flora en fauna. Ook moet je kijken naar de verrijkingsvoorwerpen, zodat de dieren voldoende worden uitgedaagd. Mocht je dieren goed verzorgen, kan je rekenen op een positieve receptie vanuit je bezoekers én dus wat extra cash om mee te strooien. Daarnaast zijn gelukkige dieren cruciaal voor de fok- en uitzetprogramma's.
Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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