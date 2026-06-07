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Planet Zoo 2 gameplaytrailer toont management-systemen

Door Bram Noteboom

De PC Gaming Show 2026 wordt al snel omgetoverd tot een beestenboel. Frontier komt langs met een gameplaytrailer van Planet Zoo 2.

Ja, het leven van een dierentuinmanager gaat niet over rozen. Het is hard werken om de boel schoon, stabiel en vermakelijk voor zowel je gasten als je beestjes te houden. De onderstaande gameplaytrailer laat zien wat er allemaal bij komt kijken. Je dieren hebben verschillende behoeftes, dus het is aan jou om de verblijven in orde te maken met genoeg vegetatie, verrijkingsmiddelen en ruimte. Dit geldt voor de reguliere exhibits, maar ook de aquariums en volières vereisen voldoende onderhoud. Als dat allemaal geregeld is en wanneer je dieren uitermate tevreden zijn, kun je ze klaarstomen voor een rentree in hun natuurlijke ecosystemen. Zo geef je Moeder Natuur dat verdiende steuntje in de rug.

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Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: PC Gaming Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planet Zoo 2
Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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