Planet Zoo 2 gameplaytrailer toont management-systemen

De PC Gaming Show 2026 wordt al snel omgetoverd tot een beestenboel. Frontier komt langs met een gameplaytrailer van Planet Zoo 2.

Ja, het leven van een dierentuinmanager gaat niet over rozen. Het is hard werken om de boel schoon, stabiel en vermakelijk voor zowel je gasten als je beestjes te houden. De onderstaande gameplaytrailer laat zien wat er allemaal bij komt kijken. Je dieren hebben verschillende behoeftes, dus het is aan jou om de verblijven in orde te maken met genoeg vegetatie, verrijkingsmiddelen en ruimte. Dit geldt voor de reguliere exhibits, maar ook de aquariums en volières vereisen voldoende onderhoud. Als dat allemaal geregeld is en wanneer je dieren uitermate tevreden zijn, kun je ze klaarstomen voor een rentree in hun natuurlijke ecosystemen. Zo geef je Moeder Natuur dat verdiende steuntje in de rug.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.