Planet Zoo 2 plonst in het water met Feature Focus over aquaria
In de nieuwste Feature Focus van Planet Zoo 2 neemt Frontier Developments een frisse duik en geeft ons een uitgebreide blik over de aquaria in de game.
Het is een van de felbegeerde features die dit vervolg bestaansrecht geeft: de mogelijkheid om vissen, schildpadden en andere zeewezens te verzorgen in grote bakken met water. De constructies zijn zo gepiept; zeker als je gebruikmaakt van de blauwdrukken. Spelers krijgen vele mogelijkheden om de aquariums helemaal eigen te maken met verrijkingsobjecten, voedingsstations, personeelsruimtes en zelfs de kleur van het water kan worden aangepast. Maar naast het mooi maken van je verblijven moeten ze natuurlijk functioneel blijven. Niet elke vis wil opgescheept worden met een haai en je dient daarnaast rekening te houden met het verschil tussen zoet- en zoutwater. Houd het schoon en zorg ervoor dat je dieren gelukkig zijn, dan zie je vanzelf dat de populatie in de tank groeit. Mocht het uit de klauwen (of vinnen) lopen, dan kan je altijd een aantal soorten terug brengen naar hun natuurlijke omgevingen in het wild.
Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Aquaria stonden op nummer 1 van mijn wensenlijst, maar ze overtreffen nu al de verwachtingen. De vissen zien er ook fantastisch uit. Hopelijk is het bouwen en aanleggen van paden wel wat simpeler, want anders wordt het wel pijnlijk om het zo mooi te krijgen.