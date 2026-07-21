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Planet Zoo 2 plonst in het water met Feature Focus over aquaria

Door Bram Noteboom
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In de nieuwste Feature Focus van Planet Zoo 2 neemt Frontier Developments een frisse duik en geeft ons een uitgebreide blik over de aquaria in de game.

Het is een van de felbegeerde features die dit vervolg bestaansrecht geeft: de mogelijkheid om vissen, schildpadden en andere zeewezens te verzorgen in grote bakken met water. De constructies zijn zo gepiept; zeker als je gebruikmaakt van de blauwdrukken. Spelers krijgen vele mogelijkheden om de aquariums helemaal eigen te maken met verrijkingsobjecten, voedingsstations, personeelsruimtes en zelfs de kleur van het water kan worden aangepast. Maar naast het mooi maken van je verblijven moeten ze natuurlijk functioneel blijven. Niet elke vis wil opgescheept worden met een haai en je dient daarnaast rekening te houden met het verschil tussen zoet- en zoutwater. Houd het schoon en zorg ervoor dat je dieren gelukkig zijn, dan zie je vanzelf dat de populatie in de tank groeit. Mocht het uit de klauwen (of vinnen) lopen, dan kan je altijd een aantal soorten terug brengen naar hun natuurlijke omgevingen in het wild.

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Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier Developments
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5179 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Anita
Anita
Gameliner
8 minuten geleden

Aquaria stonden op nummer 1 van mijn wensenlijst, maar ze overtreffen nu al de verwachtingen. De vissen zien er ook fantastisch uit. Hopelijk is het bouwen en aanleggen van paden wel wat simpeler, want anders wordt het wel pijnlijk om het zo mooi te krijgen.

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