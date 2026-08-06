Vlieg langs de Planet Zoo 2 Feature Focus - Frequent Flyers
De verblijven en aquaria hebben hun moment in de spotlight gehad. Nu is het tijd voor de vogels in de Planet Zoo 2 Feature Focus - Frequent Flyers!
De onderstaande trailer toont de vele mechanics die komen kijken bij het houden van vogels in je dierentuin. Aangezien onze gevederde vrienden de vleugels kunnen uitslaan, moet je rekening houden met een dak (of net) boven hun hoofdjes. Ze moeten namelijk wel in hun exhibita blijven, maar tegelijkertijd gun je deze dieren de ruimte om rond te kunnen vliegen. Jij hebt de tools in huis om deze verblijven in orde te maken, dus kijk vooral naar de vele aspecten die een toekan, secretarisvogel en uil nodig hebben om echt gelukkig te zijn. En wie weet: echt blije beestjes maken nestjes en leggen eieren hoog in de boom.
Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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