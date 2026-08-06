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Vlieg langs de Planet Zoo 2 Feature Focus - Frequent Flyers

Door Bram Noteboom
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De verblijven en aquaria hebben hun moment in de spotlight gehad. Nu is het tijd voor de vogels in de Planet Zoo 2 Feature Focus - Frequent Flyers!

De onderstaande trailer toont de vele mechanics die komen kijken bij het houden van vogels in je dierentuin. Aangezien onze gevederde vrienden de vleugels kunnen uitslaan, moet je rekening houden met een dak (of net) boven hun hoofdjes. Ze moeten namelijk wel in hun exhibita blijven, maar tegelijkertijd gun je deze dieren de ruimte om rond te kunnen vliegen. Jij hebt de tools in huis om deze verblijven in orde te maken, dus kijk vooral naar de vele aspecten die een toekan, secretarisvogel en uil nodig hebben om echt gelukkig te zijn. En wie weet: echt blije beestjes maken nestjes en leggen eieren hoog in de boom.

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Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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