Ervaar een uitgebreide Park Tour in Planet Zoo 2-gameplay
Frontier Developments heeft een nieuwe gameplay-video vrijgegeven, waarin diverse elementen voorbij komen van het creatieve leven in Planet Zoo 2.
Ja, want in het aankomende vervolg krijg je alle tools om de dierentuin van je dromen te bouwen. In de onderstaande video geven verschillende ontwikkelaars binnen het Frontier-personeelsbestand inzichten over wat spelers kunnen verwachten. De creatieve vrijheid staat centraal, al moet alles wel functioneel blijven natuurlijk. Het ontwerpen van een grandioos mooi park blijft voor veel spelers een belangrijk onderdeel van de ervaring en je kan dan ook genoeg detailwerk in Planet Zoo 2 verwachten.
Daarentegen moet je wel goed voor je dieren blijven zorgen. De beesten komen in alle soorten en maten, waardoor je steeds rekening dient te houden met andere behoeftes. Zo zien we de chimpansees die graag in het rond klimmen en de tijgers krabben het liefste een grote boom kaal. Verder krijgen we de nieuwe soort verblijven (de aquariums en volières) ook voldoende tijd in de schijnwerpers. Kortom: check de onderstaande gameplay en geniet van de beestachtige beelden.
Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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