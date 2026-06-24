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Ervaar een uitgebreide Park Tour in Planet Zoo 2-gameplay

Door Bram Noteboom

Frontier Developments heeft een nieuwe gameplay-video vrijgegeven, waarin diverse elementen voorbij komen van het creatieve leven in Planet Zoo 2.

Ja, want in het aankomende vervolg krijg je alle tools om de dierentuin van je dromen te bouwen. In de onderstaande video geven verschillende ontwikkelaars binnen het Frontier-personeelsbestand inzichten over wat spelers kunnen verwachten. De creatieve vrijheid staat centraal, al moet alles wel functioneel blijven natuurlijk. Het ontwerpen van een grandioos mooi park blijft voor veel spelers een belangrijk onderdeel van de ervaring en je kan dan ook genoeg detailwerk in Planet Zoo 2 verwachten.

Daarentegen moet je wel goed voor je dieren blijven zorgen. De beesten komen in alle soorten en maten, waardoor je steeds rekening dient te houden met andere behoeftes. Zo zien we de chimpansees die graag in het rond klimmen en de tijgers krabben het liefste een grote boom kaal. Verder krijgen we de nieuwe soort verblijven (de aquariums en volières) ook voldoende tijd in de schijnwerpers. Kortom: check de onderstaande gameplay en geniet van de beestachtige beelden.

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Planet Zoo 2 is beschikbaar vanaf 13 oktober voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier Developments
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planet Zoo 2
Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 17:06

Frontier is koning op het gebied van dit type game.

2
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