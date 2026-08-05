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ENDLESS Legend 2 viert 1.0- en console-release met demo

Door Bram Noteboom
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ENDLESS Legend 2 is onderweg naar de 1.0-launch en komt daarnaast te verschijnen op de PS5 en Xbox Series X|S. Je leest hier alle details!

Ja, vanaf 17 september 2026 is het zover: dan vindt de 1.0-release van ENDLESS Legend 2 plaats. De strategiegame kwam oorspronkelijk in september 2025 te verschijnen, dus de Early Access-periode heeft een klein jaartje geduurd. Met de 1.0-launch wordt nieuwe content vrijgegeven. Denk hierbij aan The Sandshapers als een speelbare factie, de 'Rogue Factions' in de vorm van The Order of Zelevas en The Severed Claw, én een nieuwe 'Minor Faction' genaamd The Mangrove of Harmony.

Maar dat is niet alles. ENDLESS Legend 2 gaat het debuut maken op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Goed nieuws: voor elk platform (ook Steam) is er een nieuwe demo beschikbaar gemaakt, zodat je een goed beeld krijgt bij de titel van Hooded Horse en AMPLITUDE Studios.

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ENDLESS Legend 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access.

Bron: Hooded Horse
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot ENDLESS Legend 2
ENDLESS Legend 2

Ontwikkelaar

Amplitude Studios

Uitgever

Hooded Horse

Release

22 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar whaha
whaha
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 20:36

Een van de vele games voor de PC die ik nog een keer wilde gaan spelen. Ik heb de Early Access. Alleen weet ik niet eens zeker of ik het ooit opgestart heb.
Ik ben zeker wel geïnteresseerd. Alleen tijd. Tijdgebrek gaat de game industrie nog eens problemen geven, aldus 'How Money Works'.

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