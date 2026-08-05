ENDLESS Legend 2 viert 1.0- en console-release met demo
ENDLESS Legend 2 is onderweg naar de 1.0-launch en komt daarnaast te verschijnen op de PS5 en Xbox Series X|S. Je leest hier alle details!
Ja, vanaf 17 september 2026 is het zover: dan vindt de 1.0-release van ENDLESS Legend 2 plaats. De strategiegame kwam oorspronkelijk in september 2025 te verschijnen, dus de Early Access-periode heeft een klein jaartje geduurd. Met de 1.0-launch wordt nieuwe content vrijgegeven. Denk hierbij aan The Sandshapers als een speelbare factie, de 'Rogue Factions' in de vorm van The Order of Zelevas en The Severed Claw, én een nieuwe 'Minor Faction' genaamd The Mangrove of Harmony.
Maar dat is niet alles. ENDLESS Legend 2 gaat het debuut maken op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Goed nieuws: voor elk platform (ook Steam) is er een nieuwe demo beschikbaar gemaakt, zodat je een goed beeld krijgt bij de titel van Hooded Horse en AMPLITUDE Studios.
ENDLESS Legend 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access.
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Een van de vele games voor de PC die ik nog een keer wilde gaan spelen. Ik heb de Early Access. Alleen weet ik niet eens zeker of ik het ooit opgestart heb.
Ik ben zeker wel geïnteresseerd. Alleen tijd. Tijdgebrek gaat de game industrie nog eens problemen geven, aldus 'How Money Works'.