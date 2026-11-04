Pokémon Pokopia 'Dazzling Decorations' versiert de boel in december 2026
De releasedatum voor Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2 is vrijgegeven. Dazzling Decorations is beschikbaar vanaf 9 december 2026.
In het tweede deel van de Pokémon Pokopia-uitbreidingspas draait het volledig om het versieren van je woningen, items en Pokémon-vrienden. Om toegang te krijgen tot deze nieuwe content, moet je uiteraard de DLC in huis hebben, maar je moet ook een bepaald punt in de game hebben gehaald. De quests "Raise the environment level!", "Rebuild the Pokémon Center!" en Drifloon’s "Find a doll!" moeten zijn voltooid. Ook moeten spelers tegen die tijd Pokémon Pokopia ver. 3.0.0 hebben geïnstalleerd, al is het nog niet bekend welke gratis content en features daarbij horen. Wel staan Flapple, Appletun, Dipplin en Hydrapple vanaf 16 november 2026 paraat voor een heus Apple Event. Deze loopt tot 1 december 2026.
Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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