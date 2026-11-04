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Pokémon Pokopia 'Dazzling Decorations' versiert de boel in december 2026

Door Bram Noteboom
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De releasedatum voor Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2 is vrijgegeven. Dazzling Decorations is beschikbaar vanaf 9 december 2026.

In het tweede deel van de Pokémon Pokopia-uitbreidingspas draait het volledig om het versieren van je woningen, items en Pokémon-vrienden. Om toegang te krijgen tot deze nieuwe content, moet je uiteraard de DLC in huis hebben, maar je moet ook een bepaald punt in de game hebben gehaald. De quests "Raise the environment level!", "Rebuild the Pokémon Center!" en Drifloon’s "Find a doll!" moeten zijn voltooid. Ook moeten spelers tegen die tijd Pokémon Pokopia ver. 3.0.0 hebben geïnstalleerd, al is het nog niet bekend welke gratis content en features daarbij horen. Wel staan Flapple, Appletun, Dipplin en Hydrapple vanaf 16 november 2026 paraat voor een heus Apple Event. Deze loopt tot 1 december 2026.

Pokmon Pokopia Expansion Pass Part 2 Dazzling Decorations

Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Bron: The Pokémon Company
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5803 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Pokémon Pokopia

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Game Freak, Omega Force

Uitgever

Nintendo

Release

5 maart 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Leuke kleine toevoegingen. Moet de game nodig weer spelen, maar nu eerst Zelda.

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