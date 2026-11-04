Pokémon Pokopia 'Dazzling Decorations' versiert de boel in december 2026

De releasedatum voor Pokémon Pokopia Expansion Pass Part 2 is vrijgegeven. Dazzling Decorations is beschikbaar vanaf 9 december 2026.

In het tweede deel van de Pokémon Pokopia-uitbreidingspas draait het volledig om het versieren van je woningen, items en Pokémon-vrienden. Om toegang te krijgen tot deze nieuwe content, moet je uiteraard de DLC in huis hebben, maar je moet ook een bepaald punt in de game hebben gehaald. De quests "Raise the environment level!", "Rebuild the Pokémon Center!" en Drifloon’s "Find a doll!" moeten zijn voltooid. Ook moeten spelers tegen die tijd Pokémon Pokopia ver. 3.0.0 hebben geïnstalleerd, al is het nog niet bekend welke gratis content en features daarbij horen. Wel staan Flapple, Appletun, Dipplin en Hydrapple vanaf 16 november 2026 paraat voor een heus Apple Event. Deze loopt tot 1 december 2026.

Pokémon Pokopia is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.