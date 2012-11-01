Video: Launchtrailer van Borderlands Legends
Vandaag is de launchtrailer van Borderland Legends vrijgegeven. Borderland Legends is nu alleen nog beschikbaar voor iOS toestellen. 2K Games en Gearbox Software laten weten dat er plannen zijn voor eventuele ontwikkelingen voor andere toestellen.
De launchtrailer is hieronder te bekijken:
In de game kunnen spelers hun personages upgraden met punten die je verdiend door het neerschieten van Skags, bandieten en meerdere tegenstanders. Vervolgens kun je in een 'skill tree' kiezen uit diverse nieuwe skills. Naast dit is er ook een arsenaal aan verschillende wapens die je kunt kiezen.
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