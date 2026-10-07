Atmosfar krijgt releasedatum en lang moet je niet meer wachten
Fans van sci-fi en survivalgames zetten best Atmosfar even op hun radar. Deze veelbelovende game heeft een nieuwe trailer gekregen die ook de releasedatum verklapt.
Ontwikkelaar Apog Labs en uitgever SHUEISHA GAMES hadden al laten weten dat ze Atmosfar in 2026 wilden uitbrengen, maar een precieze datum was nog niet bekend. Nu weten we dat Atsmosfar later deze maand zal uitkomen op pc. De trailer toont ook een hoop atmosferische - pun intended - gameplaybeelden van Tycos. Deze buitenaardse planeet heeft heel wat geheimen (en gevaren) en het is aan jou om te overleven in deze onbekende omgeving.
Atmosfar verschijnt op 29 oktober in Early Access-vorm voor pc. Je kan de game al wishlisten op Steam.
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