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Atmosfar krijgt releasedatum en lang moet je niet meer wachten

Door Simon Verbeke
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Fans van sci-fi en survivalgames zetten best Atmosfar even op hun radar. Deze veelbelovende game heeft een nieuwe trailer gekregen die ook de releasedatum verklapt.

Ontwikkelaar Apog Labs en uitgever SHUEISHA GAMES hadden al laten weten dat ze Atmosfar in 2026 wilden uitbrengen, maar een precieze datum was nog niet bekend. Nu weten we dat Atsmosfar later deze maand zal uitkomen op pc. De trailer toont ook een hoop atmosferische - pun intended - gameplaybeelden van Tycos. Deze buitenaardse planeet heeft heel wat geheimen (en gevaren) en het is aan jou om te overleven in deze onbekende omgeving.

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Atmosfar verschijnt op 29 oktober in Early Access-vorm voor pc. Je kan de game al wishlisten op Steam.

Bron: Apog Labs
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 21 reviews 372 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Atmosfar
Atmosfar

Ontwikkelaar

Apog Labs

Uitgever

SHUEISHA GAMES

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
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