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The Triple-i Initiative 2026

Big Brother is watching you in de demo van Militsioner

Door Patrick Lamers
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Het is tijd om een poging te doen aan de aandacht van een enorme kolossale politieagent te ontsnappen. Tijdens The Triple-i Initiative Showcase werd bekendgemaakt dat de demo van Militsioner vanaf nu te spelen is op Steam.

Als je iemand bent die het niet echt tof vindt om continu op de vingers gekeken te worden, dan moet je Militsioner misschien maar aan je voorbij laten gaan. In deze kafkaëske actie-avonturen-game is dat namelijk wat er continu gebeurt. Je weet niet precies wie je bent en je weet al helemaal niet hoe je bent beland waar je bent, maar een ding weet je wel: je moet wegwezen hier. Ontsnappen aan deze ongemakkelijke werkelijkheid is echter niet zo eenvoudig als het lijkt, want er is een reusachtige politieagent die jou nauwlettend in de gaten houdt. Denk jij dat je kunt ontsnappen? Dan kun je dat nu al proberen te doen in de demo.

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De demo van Militsioner is vanaf nu beschikbaar op XBOX en Steam. De volledige game wordt ergens in 2027 verwacht.

Bron: CRITICAL REFLEX
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 189 reviews 3063 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Militsioner
Militsioner

Ontwikkelaar

TALLBOYS

Uitgever

CRITICAL REFLEX

Release

-

Platforms

PC
XONE
XBS
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