Militsioner komt naar XBOX; ook speelbaar via Game Pass
Militsioner, "die ene bizarre game met een reusachtige politieagent", komt naar XBOX. De game is vanaf 2027 ook speelbaar via XBOX Game Pass.
De onthulling van Militsioner in 2025 deed de nodige wenkbrauwen optrekken. In de game worden al jouw bewegingen op de voet gevolgd door een politieagent ter grootte van een wolkenkrabber. Aan jou de taak om aan hem te ontsnappen zonder ontdekt te worden.
Hoe je uit de (gigantische) voeten van meneer agent blijft, is aan jou. Lieg, bedrieg, vlei of trek je eigen pad. In de nieuwste trailer kijken we onder het genot van de Danse Macabre naar beelden van de romantische optie. En laten we eerlijk zijn, in de wolken zijn van een vent die tot in de wolken torent is helemaal geen slechte keuze. Je weet immers wat ze zeggen over lange mannen.
Militsioner verschijnt in 2027 op XBOX Series X|S en pc. De game is ook speelbaar via XBOX Game Pass.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!