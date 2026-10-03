Blind te spelen game Coloratura verschijnt in oktober 2026

Waar AAA-ontwikkelaars zorgen voor bombastische ervaringen, weten kleinere developers doorgaans te verrassen met een uniek concept. Zo ook met Coloratura, een game die blind gespeeld kan worden. Coloratura verschijnt op 29 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Sluit je ogen en open je oren. Coloratura is een unieke game waarin we als het ware blind door de wereld gaan. Ieder object in de game kent een eigen geluid, waardoor de wereld zich vormt middels diverse klanken. Hoewel de game geblinddoekt te spelen valt, wil dat niet zeggen dat er geen visuals zijn. Het grafische aspect wordt echter ingevuld door objecten die geluid maken of gevoeld worden. Denk daarbij aan de klanken van een piano, de stof van kleding en het tjirpen van vogels.