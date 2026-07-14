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Coloratura is een unieke game en nodigt uit om blind te spelen

Door Rudy Wijnberg
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Waar het gros van de gamedesigners zich focust op het grafische aspect van een game, doet Coloratura dat juist totaal niet. De zojuist aangekondigde game nodigt namelijk uit om letterlijk blind gespeeld te worden. In Coloratura moeten we namelijk op de 3D-audio-technologie vertrouwen voor de navigatie.

Welkom in de wereld van Alex, een blinde muzikante die middels geluid een volledige 3D-wereld weet op te bouwen. In Coloratura is het aan ons om diverse puzzels op te lossen. Dat doen we niet door te kijken, maar juist door goed te luisteren. De game leunt namelijk stevig op 3D-audio, waardoor Alex in staat is om als het ware een mentale kaart van de ruimte om haar heen op te bouwen.

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José Ramón "Bibiki" García verzorgt hierbij het geluid, waarbij de muzikant een akoestische gitaar gebruikt om Alex' gemoedstoestand weer te geven en een piano inzet om de wereld tot leven te brengen. De naam Coloratura komt dan ook niet uit de lucht vallen. De term wordt namelijk veel in de operawereld gebruikt om muzikale versieringen en rifjes aan te duiden, iets dat we eveneens terugvinden in deze game. Overigens is het natuurlijk wel vrij essentieel dat je over een headset beschikt die 3D-audio ondersteunt, want dat moet de ervaring aanzienlijk verbeteren.

Coloratura verschijnt nog in 2026 voor PlayStation 5 en pc. Nieuwsgierig geworden? Er is nu een Coloratura-demo beschikbaar op Steam!

Bron: PlayStation Blog
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2152 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Coloratura
Coloratura

Ontwikkelaar

Nakama Game Studio

Uitgever

Nakama Game Studio

Release

2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Mij niet gezien.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Dit ziet er tof uit! :)

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
7 uur geleden bewerkt

Wat een toffe game lijkt me dit! Weer eens wat anders. Deze ga ik in de gaten houden!

0
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