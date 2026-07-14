Coloratura is een unieke game en nodigt uit om blind te spelen

Waar het gros van de gamedesigners zich focust op het grafische aspect van een game, doet Coloratura dat juist totaal niet. De zojuist aangekondigde game nodigt namelijk uit om letterlijk blind gespeeld te worden. In Coloratura moeten we namelijk op de 3D-audio-technologie vertrouwen voor de navigatie.

Welkom in de wereld van Alex, een blinde muzikante die middels geluid een volledige 3D-wereld weet op te bouwen. In Coloratura is het aan ons om diverse puzzels op te lossen. Dat doen we niet door te kijken, maar juist door goed te luisteren. De game leunt namelijk stevig op 3D-audio, waardoor Alex in staat is om als het ware een mentale kaart van de ruimte om haar heen op te bouwen.

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José Ramón "Bibiki" García verzorgt hierbij het geluid, waarbij de muzikant een akoestische gitaar gebruikt om Alex' gemoedstoestand weer te geven en een piano inzet om de wereld tot leven te brengen. De naam Coloratura komt dan ook niet uit de lucht vallen. De term wordt namelijk veel in de operawereld gebruikt om muzikale versieringen en rifjes aan te duiden, iets dat we eveneens terugvinden in deze game. Overigens is het natuurlijk wel vrij essentieel dat je over een headset beschikt die 3D-audio ondersteunt, want dat moet de ervaring aanzienlijk verbeteren.

Coloratura verschijnt nog in 2026 voor PlayStation 5 en pc. Nieuwsgierig geworden? Er is nu een Coloratura-demo beschikbaar op Steam!