Coloratura is een unieke game en nodigt uit om blind te spelen
Waar het gros van de gamedesigners zich focust op het grafische aspect van een game, doet Coloratura dat juist totaal niet. De zojuist aangekondigde game nodigt namelijk uit om letterlijk blind gespeeld te worden. In Coloratura moeten we namelijk op de 3D-audio-technologie vertrouwen voor de navigatie.
Welkom in de wereld van Alex, een blinde muzikante die middels geluid een volledige 3D-wereld weet op te bouwen. In Coloratura is het aan ons om diverse puzzels op te lossen. Dat doen we niet door te kijken, maar juist door goed te luisteren. De game leunt namelijk stevig op 3D-audio, waardoor Alex in staat is om als het ware een mentale kaart van de ruimte om haar heen op te bouwen.
José Ramón "Bibiki" García verzorgt hierbij het geluid, waarbij de muzikant een akoestische gitaar gebruikt om Alex' gemoedstoestand weer te geven en een piano inzet om de wereld tot leven te brengen. De naam Coloratura komt dan ook niet uit de lucht vallen. De term wordt namelijk veel in de operawereld gebruikt om muzikale versieringen en rifjes aan te duiden, iets dat we eveneens terugvinden in deze game. Overigens is het natuurlijk wel vrij essentieel dat je over een headset beschikt die 3D-audio ondersteunt, want dat moet de ervaring aanzienlijk verbeteren.
Coloratura verschijnt nog in 2026 voor PlayStation 5 en pc. Nieuwsgierig geworden? Er is nu een Coloratura-demo beschikbaar op Steam!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Game review0
D-topia review - Een utopie of een dystopie?
Jolien dook in D-topia, een puzzelgame over AI, controle en keuzevrijheid. Lees of deze utopie toch meer wegheeft van een dystopie.0 reacties
-
Bit
Voetfetisj? Check dan nu Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced lijkt een broedplaats voor mensen met een voetfetisj te worden. Een foto van vrouwenvoeten stijgt snel in de ranking.14 reacties
-
Nieuws
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen biedt heel wat uren extra plezier
De Dark Arisen-uitbreiding voor Dragon's Dogma 2 verschijnt dit najaar. Hoeveel heeft deze uitbreiding te bieden? Heel veel volgens de producer!0 reacties
-
Nieuws
Mouse: P.I. For Hire knalt voorbij een miljoen verkopen
Het is feest bij ontwikkelaar Fumi Games: hun stijlvolle shooter Mouse P.I. For Hire is de mijlpaal van één miljoen gepasseerd.6 reacties
Mij niet gezien.
Dit ziet er tof uit! :)
Wat een toffe game lijkt me dit! Weer eens wat anders. Deze ga ik in de gaten houden!