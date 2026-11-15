Coffee Stain is de redder in nood voor Chronicles: Medieval
De voormalige werknemers van Raw Power Games zijn Coffee Stain Publishing (Goat Simulator, Deep Rock Galactic, Satisfactory) eeuwig dankbaar, want ze redden hun game Chronicles: Medieval uit de financiële nood. Dit laat de uitgever weten middels een persbericht op hun eigen website.
Op 30 oktober 2026 liet Raw Power Games weten dat de financiering achter hun debuutgame Chronicles: Medieval plotseling weg was komen te vallen. Hierdoor waren zowel de studio als de ontwikkeling van de titel in gevaar gekomen, aangezien ze zonder deze middelen niet in staat waren de Early Access van Chronicles: Medieval naar de finishlijn te brengen. Raw Power Games en diens bezittingen werden te koop gezet wegens het faillissement. Coffee Stain Publishing zag deze mogelijkheid en heeft een deal gesloten met de ontwikkelaar, waardoor ze voor een merendeel eigenaar worden van de IP. Het bedrijf betaalt 36.75 miljoen Deense Kronen, waarvan maar liefst 75 procent van de IP in handen komt van de uitgever en de originele ontwikkelaars een deel van 25 procent weten te behouden, terwijl ze een nieuwe studio oprichten om de ontwikkeling te hervatten. Anton Westbergh, CEO van Coffee Stain, had het volgende te melden:
Chronicles: Medieval wordt dus niet geannuleerd, maar het is natuurlijk wel de vraag hoe de resterende ontwikkeling eruit komt te zien. Zodra we nieuwe berichtgeving ontvangen, laten we het natuurlijk weten op.
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