Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Coffee Stain is de redder in nood voor Chronicles: Medieval

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De voormalige werknemers van Raw Power Games zijn Coffee Stain Publishing (Goat Simulator, Deep Rock Galactic, Satisfactory) eeuwig dankbaar, want ze redden hun game Chronicles: Medieval uit de financiële nood. Dit laat de uitgever weten middels een persbericht op hun eigen website.

Op 30 oktober 2026 liet Raw Power Games weten dat de financiering achter hun debuutgame Chronicles: Medieval plotseling weg was komen te vallen. Hierdoor waren zowel de studio als de ontwikkeling van de titel in gevaar gekomen, aangezien ze zonder deze middelen niet in staat waren de Early Access van Chronicles: Medieval naar de finishlijn te brengen. Raw Power Games en diens bezittingen werden te koop gezet wegens het faillissement. Coffee Stain Publishing zag deze mogelijkheid en heeft een deal gesloten met de ontwikkelaar, waardoor ze voor een merendeel eigenaar worden van de IP. Het bedrijf betaalt 36.75 miljoen Deense Kronen, waarvan maar liefst 75 procent van de IP in handen komt van de uitgever en de originele ontwikkelaars een deel van 25 procent weten te behouden, terwijl ze een nieuwe studio oprichten om de ontwikkeling te hervatten. Anton Westbergh, CEO van Coffee Stain, had het volgende te melden:

Chronicles: Medieval made a strong impression at its reveal at Summer Game Fest last year. We’re happy to step in and help bring it to the players after the recent developments in Copenhagen. Chronicles: Medieval ticks many of the boxes that we believe to be fundamental for a great game, and we think it has a good chance of becoming a strong long-term IP for the group. Things have been moving fast around this deal, and our short-term focus will be on working out how best to complete the game, together with the new company’s management team.
Anton Westbergh

Chronicles Medieval ontwikkeling 2026 Coffee Stain Publishing

Chronicles: Medieval wordt dus niet geannuleerd, maar het is natuurlijk wel de vraag hoe de resterende ontwikkeling eruit komt te zien. Zodra we nieuwe berichtgeving ontvangen, laten we het natuurlijk weten op.

Bron: Coffee Stain
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5860 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Chronicles: Medieval
Chronicles: Medieval

Ontwikkelaar

Raw Power Games

Uitgever

Raw Power Games, Coffee Stain Publishing

Release

2027

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Gelukkig!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord