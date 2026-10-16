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Frontier geeft beginnerstips aan Planet Zoo 2-spelers

Door Bram Noteboom
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Moeite met opstarten in Planet Zoo 2? Bekijk dan nu de gameplay-video vol met beginnerstips! Frontier Developments heeft natuurlijk de nodige expertise opgebouwd om jou haarfijn te vertellen hoe je te werk dient te gaan.

Planet Zoo 2 is een uitgebreide managementgame en dat kan een overweldigend gevoel opleveren; zeker als je pas recent je eerste stappen binnen dit genre hebt gemaakt. Gelukkig zijn de fijne mensen bij Frontier hier om je op weg te helpen. Van de verschillende gamemodi tot bouwtips en -trucs; er is een hoop om tot je te nemen. Terwijl wij werken aan onze Planet Zoo 2-review, kun jij alvast een betere dierentuinbeheerder worden door simpelweg de oren te spitsen en misschien een aantekeningboekje in de aanslag te houden.

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Planet Zoo 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5700 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planet Zoo 2
Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Lijkt mij een heel tof spel maar bij het eerste deel haakte ik ook snel af omdat het in het begin overweldigend was en het eerst als een studie aanvoelde. Soms verlang ik best wel terug naar de simpliciteit van de eerste twee Rollercoaster Tycoons qua building en management in zulk soort games.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Wou er morgen mee beginnen dus alle beginnerstips zijn meer dan welkom.

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