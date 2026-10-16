Frontier geeft beginnerstips aan Planet Zoo 2-spelers
Moeite met opstarten in Planet Zoo 2? Bekijk dan nu de gameplay-video vol met beginnerstips! Frontier Developments heeft natuurlijk de nodige expertise opgebouwd om jou haarfijn te vertellen hoe je te werk dient te gaan.
Planet Zoo 2 is een uitgebreide managementgame en dat kan een overweldigend gevoel opleveren; zeker als je pas recent je eerste stappen binnen dit genre hebt gemaakt. Gelukkig zijn de fijne mensen bij Frontier hier om je op weg te helpen. Van de verschillende gamemodi tot bouwtips en -trucs; er is een hoop om tot je te nemen. Terwijl wij werken aan onze Planet Zoo 2-review, kun jij alvast een betere dierentuinbeheerder worden door simpelweg de oren te spitsen en misschien een aantekeningboekje in de aanslag te houden.
Planet Zoo 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Trailer
Planet Zoo 2 lanceert met lovende recensies
De dierentuin-game Planet Zoo 2 is nu beschikbaar! Frontier viert de release met lovende reviews en een heuse launchtrailer.7 reacties
-
Poll
Poll: Wat wordt de leukste game van oktober 2026?
Oktober 2026 zit vol grote releases. Welke game verdient volgens jou de meeste aandacht? Stem nu mee in de nieuwe Gameliner Poll en tip andere gamers!63 reacties
-
Releases
10 must-have games van oktober 2026 met Gears of War: E-Day
De kans dat jouw backlog van september 2026-games al is afgewerkt is nul procent, maar toch moeten we kijken naar de must-have games van oktober 2026.31 reacties
-
Trailer
Verken de Wildlife Reserves in Planet Zoo 2
Kruip achter het stuur van de Research Vehicle in Planet Zoo 2 en verken de Wildlife Reserves om een oogje te houden op de dieren die je hebt vrijgelaten.3 reacties
Lijkt mij een heel tof spel maar bij het eerste deel haakte ik ook snel af omdat het in het begin overweldigend was en het eerst als een studie aanvoelde. Soms verlang ik best wel terug naar de simpliciteit van de eerste twee Rollercoaster Tycoons qua building en management in zulk soort games.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.