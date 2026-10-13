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Planet Zoo 2 lanceert met lovende recensies

Door Bram Noteboom
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De dierentuin-game Planet Zoo 2 is nu beschikbaar! Frontier viert de release met lovende reviews en een heuse launchtrailer.

Mocht je de afgelopen maanden onze coverage hebben gemist, dan kun je in sneltreinvaart kennis maken met de gameplay die Planet Zoo 2 te bieden heeft. Creativiteit, dierenliefde en management gaan hand in hand. Je kan de meest waanzinnige verblijven bouwen, zolang je maar rekening houdt met de wensen van zowel mens als dier. Zodra je op elk front goed weet te scoren, kan je ook deelnemen aan het onderhouden van wildreservaten. Men kan spreken van een sterke start, want via OpenCritic staat de teller op een respectabele 83, waar de 8's en 9's je om de olifantenoren vliegen.

Waar is onze review? Die komt helaas later, want we hebben op het moment van schrijven geen reviewcode ontvangen. Mocht je benieuwd zijn naar specifieke onderdelen van de game, laat het ons gerust weten, dan maken wij er werk van.

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Planet Zoo 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5663 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planet Zoo 2
Planet Zoo 2

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Dennis
Dennis
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 minuten geleden

Hij staat klaar om vanavond te spelen. Zin aan!

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